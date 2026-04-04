Hydro-Québec encourage l’autoproduction d’énergie solaire

Des milliers de dollars en subventions et un retour sur investissement presque divisé par trois : Hydro-Québec mise sur l’autoproduction solaire pour répondre à la hausse de la demande énergétique au Québec.

La société d’État a annoncé le 2 avril le lancement de nouveaux appuis financiers destinés à encourager l’installation de panneaux solaires chez les clients résidentiels et d’affaires, avec l’objectif clair d’accélérer l’adoption de l’autoproduction d’électricité.

L’aide financière offerte atteint 1000 $ par kilowatt (kW) installé, couvrant jusqu’à 40 % des coûts admissibles. Concrètement, cela représente entre 5000 $ et 6000 $ pour une résidence, et environ 45 000 $ pour une entreprise.

Cette bonification vise un effet direct : raccourcir considérablement le délai de rentabilité des installations solaires. « L’objectif est d’aider les clients d’Hydro-Québec qui souhaitent devenir autoproducteurs à réduire la période de retour sur investissement qui est présentement de 25 à 30 ans à environ 10 à 12 ans », indique-t-on.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale d’Hydro-Québec pour développer la filière solaire. La société d’État vise 3000 mégawatts (MW) de capacité solaire d’ici 2035, dans un contexte où la demande en électricité continue de croître au Québec.

Résidentiel : demandes déjà ouvertes

Du côté résidentiel, les citoyens peuvent dès maintenant déposer une demande d’aide financière via la plateforme LogisVert. Les installations admissibles doivent avoir été réalisées à partir du 30 juin 2025 et respecter les critères du programme.

Pour les entreprises, les demandes doivent être soumises via l’outil OSE du programme Solutions Efficaces. Les équipements doivent avoir été achetés après le 31 mars 2026, date du lancement officiel du programme, et répondre aux exigences techniques et administratives.

Les clients admissibles pourront également profiter de l’option de mesurage net, qui permet d’injecter les surplus d’électricité dans le réseau en échange de crédits en kilowattheures.

« Rappelons qu’au cours des derniers mois, la capacité maximale d’autoproduction de cette option tarifaire a été multipliée par 20, passant de 50 kW à 1 MW », affirme Hydro-Québec.

La société d’État précise que les projets devront respecter des normes élevées. Toutes les installations devront notamment obtenir une autorisation officielle de raccordement au réseau.

Les équipements devront également être conformes aux exigences détaillées dans les programmes LogisVert et Solutions Efficaces, afin d’assurer une intégration sécuritaire et harmonieuse des systèmes photovoltaïques.