L’École de danse Christine Bourque de Sept-Îles retournera à Phoenix

Les performances sur scène de l’École de danse Christine Bouque continuent de rejaillir. Deux de ses troupes représenteront le Canada aux Championnats mondiaux de hip hop qui auront lieu cet été à Phoenix.

Les équipes The Young Pack et The Fresh Pack, respectivement médaillées d’argent et de bronze aux Championnats canadiens, samedi soir, à Bouchervile, ont obtenu le pointage minimal pour obtenir leur place en vue du rendez-vous mondial, en Arizona, au mois de juillet.

Quelques membres ont vécu l’expérience l’an passé, alors que la troupe M-Pack s’était classée 14e au monde dans la catégorie JV Mega Crew.

Christine Bourque a souligné que la compétition nationale de cette année était plus féroce. L’énergie était à son comble le samedi soir dans la salle, et le stress bien présent pour les danseurs.

« Les deux équipes ont offert deux performances époustouflantes ! Elles méritent amplement tout ce qui leur arrive. C’est tout un exploit et une merveilleuse aventure les attend. Je suis choyée de pouvoir les diriger et les accompagner dans ce grand projet pour une deuxième année. C’est un vrai rêve pour moi », a exprimé Christine Bourque.

Pour l’autre volet de l’événement tenu à Boucherville du 26 au 29 mars, la compétition Future, c’était une première participation pour l’École de danse Christine Bourque.

Les danseuses et danseurs nord-côtiers se sont largement démarqués avec un palmarès fort intéressant en prix, mentions, bourses et même une invitation au showcase.

« Tout ce que l’on souhaite atteindre en compétition ! C’était encore une fois une fin de semaine chargée en émotions et tellement plaisante pour l’ensemble des danseurs et moi-même », a fait savoir Mme Bourque.

Résultats ECB – Compétition Future 2026

Stylish : 1re place + 2 mentions Be the future + bourse pour le plus haut score de leur division

Miss Sophie (Sophie Boudreault) : 1re place + 3 mentions Be the future

Blackout : 1re place + Mention Be the future

2000 Crew : 1re place

Spice : 2e place + 2 mentions Be the future

Chups (Laurence Normand) : 2e place

Smash : 2e place

Sweet & Sour : 3e place

Fire Crackers : 3e place

Madam : 3e place

M-Pack : 3e place

Rockin’Ladies : Mention Be the future + Invitation au Showcase