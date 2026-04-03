Chronique de Réjean Porlier ǀ Et si le Québec se redonnait enfin des ailes

Vous m’excuserez de ne pas partager l’enthousiasme débordant du député Montigny vis-à-vis son chef sortant, M. Legault, au point où on penserait qu’il parle de René Lévesque ! Pour ma part, on en est bien loin.

Je retiendrai personnellement 3 choses de son passage : une gestion de la pandémie très respectable, le repositionnement de l’identité québécoise et de la laïcité au centre du débat, ce que je pense sont de très bonnes choses et malheureusement, le déploiement d’une politique néo-libérale, où la privatisation était au cœur de son programme : encore quelques années et Hydro-Québec ne sera plus que l’ombre d’elle-même avec un retour sur l’investissement qui échappera aux Québécois.

Bien sûr, comme M. Legault l’exprimait lors de son discours de départ : il ne faut surtout pas que l’État (nous) cesse de distribuer les généreuses subventions.

Parlons maintenant d’avenir, parlons des régions du Québec, parlons d’aviation régionale. Un dossier où l’administration Legault a lamentablement échoué, un dossier où nous sommes bons derniers de classe, un dossier qui met au grand jour le paradoxe du premier ministre sortant.

Combien de fois a-t-il répété à qui voulait l’entendre : « Le Québec doit rattraper son retard sur les autres provinces ». Pourtant, en matière d’aviation régionale, il s’est assuré de maintenir le Québec dans un système contre-performant, hypothéquant du coup, le développement des régions. L’équipe Legault a priorisé une approche de subventions ($$$) pour des billets beaucoup trop chers, plutôt que d’adopter une approche structurante et ambitieuse, nous maintenant dans une paralysie perpétuelle.

Le réseau aérien régional québécois est un énorme fourre-tout sans direction. À la base, il manque une simple vision et la mise en place de mesures qui visent à rattraper le retard sur nos voisins. Rappelons quelques faits : nous représentons 23 % de la population canadienne, voyageons à la hauteur de 23 % à l’international, mais un malheureux 10 % au régional, ce qui est anémique et représente un manque à gagner de plusieurs centaines de millions $$$ annuellement*.

Si le système d’aviation est complexe, les solutions elles, le sont beaucoup moins, dans la mesure où l’objectif est de ramener le trafic aérien à ce qu’il a déjà été et non de le maintenir dans un état de survie, comme ce fût le cas ces dernières années. Imaginez : qui ne rêverait pas de pouvoir compter sur un réseau de TGV à la grandeur du Québec ? C’est exactement ce que représente le réseau aérien, alors que les infrastructures et l’expertise sont déjà en place et nous sommes là à regarder passer l’avion.

Penser petit, rester petit. Il serait peut-être temps de remplacer quelques dinosaures dans les bureaux à Québec qui pensent que les Québécois n’aiment pas prendre l’avion. Au lieu de mettre les conditions pour redonner le goût aux gens d’utiliser ce moyen de transport, on joue plutôt les fatalistes en proposant des ¨plasters¨ ici et là… lorsque ça crie un peu plus fort… pathétique.

Pourquoi cet article à ce moment-ci ? Parce que les plateformes électorales sont en préparation et parce que les régions du Québec sont en droit d’exiger un peu de considération en matière de développement. Le transport aérien fait partie de ces outils de développement qui en 2026, sont toujours déficients. Il ne s’agit plus de dire qu’on aime les régions une fois aux quatre ans, mais d’afficher une réelle volonté de les fédérer autour d’un outil de développement qu’elles réclament depuis de nombreuses années : accessibilité, fiabilité, rapidité et considération. Rien de plus que ce qui se passe à l’extérieur du Québec finalement et qui fait en sorte que les gens choisissent l’avion.

Si on veut me faire rêver d’un pays et qu’on ne se donne pas la peine de comprendre que le développement de ce pays passe par un accès libre et démocratique au territoire, c’est qu’on ne comprend pas ou ne veut pas comprendre les régions. La réforme du système d’aviation régional est incontournable dans toute stratégie digne de ce nom.

Depuis 2021, j’ai eu la chance de côtoyer des experts en aviation dont Mehran Ebrahimi, fondateur et directeur de l’Observatoire International en Aéronautique et en Aviation civile ainsi que Serge Larivière, directeur de l’Aéroport de Mont-Tremblant. C’est sans parler d’économistes dont Robert Laplante, directeur de L’IREC.

Ils sont tous unanimes ; le système d’aviation régional au Québec doit être revu et il existe des solutions. Tout ce beau monde ne demande qu’à être challengé sur ces idées qui exigent un peu d’ouverture d’esprit. Des solutions qui ne se résument pas à verser des dizaines de millions $$$ pour des billets d’avion beaucoup trop chers et qui ne ramène en rien le trafic aérien des belles années.

Les partis politiques au Québec doivent enfin saisir que le transport aérien régional n’est pas un problème, mais une opportunité de fédérer les régions du Québec. N’est-ce pas ce que François Legault Legault répétait constamment, soit de saisir les opportunités ? Il semble qu’il en ait échappé une de taille.

*Source : Étude de l’IREC, Desserte aérienne régionale au Québec : les paramètres d’un redressement structurel, 2 novembre 2021, https://irec.quebec/publications/autres/desserte-aerienne-regionale-au-quebec-les-parametres-dun-redressement-structurel