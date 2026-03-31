Matane–Côte-Nord : traversées redirigées le 1er avril

Par Johannie Gaudreault 10:53 AM - 31 mars 2026
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Des modifications à l’horaire des traversées du F.-A.-Gauthier sont à prévoir le 1er avril.  Photo Johannie Gaudreault

Les conditions de navigation défavorables annoncées le 1er avril demandent des ajustements à l’horaire de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

La Société des traversiers du Québec avise la clientèle que la traversée de 14 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 17 h. Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service », indique-t-on.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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