Le chantier pour le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles approche

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:07 AM - 31 mars 2026
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Le nouvel hôtel de ville sera situé sur le boulevard Laure, en face de la salle de spectacle. Il sera construit derrière le complexe aquatique, à l’emplacement des actuels terrains de tennis. Image Lemay

Le chantier pour la construction du nouvel hôtel de ville de Sept-Îles devrait bientôt se mettre en branle.

« Il n’y a pas vraiment de date précise, mais dès que le dégel le permet, l’entrepreneur va se mobiliser », a indiqué le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

Le contrat de construction du nouvel hôtel de ville a été octroyé à l’entreprise Habitat construction Matane pour 24,9 M$, en octobre dernier.

Toutefois, avant d’aller de l’avant, le règlement d’emprunt devait être approuvé à la suite de la tenue d’un registre et obtenir la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Le registre n’a pas obtenu un nombre suffisant de signatures pour la tenue d’un référendum. La municipalité a confirmé avoir obtenu l’autorisation du règlement d’emprunt par la MAMH lors de la séance du conseil du 30 mars.

Le nouvel hôtel de ville sera construit à l’arrière du Centre socio-récréatif. Le chantier s’échelonnera sur une période d’environ 15 mois et devrait être complété à la fin de l’été 2027.

Le coût total du projet de nouvel hôtel de ville est de 31,9 M$. La vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord viendra couvrir 15,5 M$ de cette somme. Le reste sera assumé par la municipalité, soit un montant de 16,4 M$.

Fin de la démolition

Les travaux de démolition sur le site de l’ancien hôtel de ville achèvent. L’entrepreneur a d’ailleurs retiré la roulotte de chantier ce lundi.

Les travaux de démolition sur le terrain de l’ancien hôtel de ville de Sept-Îles sont pratiquement terminés. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Lors de la séance du conseil du 30 mars, les élus ont donné l’autorisation à la municipalité pour passer chez le notaire pour conclure la vente des terrains de l’ancien hôtel de ville à Santé Québec.

« La vente comme telle est une étape importante pour permettre d’aller de l’avant avec [le projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles] », indique le maire Méthot. Le site de l’ancien hôtel de ville sur l’avenue de Quen doit servir de stationnement dans le cadre du projet de modernisation de l’Hôpital.

La Ville recevra une compensation de 18,5 M$ pour la vente des terrains de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord. Certains frais liés au déménagement et à la location de Place Sept-Îles pour la relocalisation des employés municipaux sont assumés par le CISSS de la Côte-Nord.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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