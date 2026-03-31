Le 42e Salon du livre de la Côte-Nord proposera plus de 230 activités

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Par Nadia Dorval 1:31 PM - 31 mars 2026
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Quelques livres des auteurs qui seront présents à la 42e édition du Salon du livre de la Côte-Nord, qui aura lieu du 23 au 26 avril à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles. Photo Nadia Dorval

Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) a dévoilé, mardi, la programmation complète de sa 42e édition qui aura lieu du 23 au 26 avril, à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles. L’événement accueillera 85 auteurs, dont 26 sont des Nord-Côtiers. 

C’est la très populaire autrice Kim Thuy qui présidera le SLCN 2026. Présenté sous la thématique En marge, l’événement littéraire offrira comme chaque année la possibilité aux lecteurs nord-côtiers de rencontrer leurs auteurs favoris. 

« On avait le goût d’aborder des sujets dont on n’a pas parlé dans les dernières éditions. On aborde l’immigration, l’orientation sexuelle, la différence. Puis, on avait envie de célébrer la différence. On trouve que la marge est belle, on trouve que la marge mérite qu’on s’y attarde », explique Mélanie Devost, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord.

Parmi les nombreux auteurs présents, les amateurs de littérature pourront entre autres rencontrer les Nord-Côtières, Éricka Soucy, Naomi Fontaine, Noémie Pomerleau-Cloutier, Maya Cousineau-Mollen et Isabelle Lapointe.

Un total de 160 maisons d’édition et exposants seront sur place, pour faire découvrir leurs nouveautés littéraires.

Mélanie Devost, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord, elle pose à côté de l’affiche de la 42e édition de l’événement. Photo Nadia Dorval

Une brigade pour sensibiliser les jeunes lecteurs

Tout au long des quatre jours de festivités littéraires, la brigade Liseur public sillonnera différents lieux publics fréquentés par les jeunes de 12 à 29 ans de la ville de Sept-Îles, afin de leur faire la lecture d’œuvres littéraires. Une première pour le Salon.

« Ils vont essayer d’aller donner le goût de la lecture à cette tranche d’âge-là. Des auteurs comme Caroline Décoste, qui fait partie de notre programmation jeunesse et Alexandre Dostie (…) qui sont des orateurs exceptionnels, puis qui sont capables d’aller chercher l’attention, vont se promener (…). Ils vont essayer de trouver des livres qui plaisent aux jeunes », dit Mélanie Devost.

Une fois l’attention des jeunes capturée, les auteurs en profiteront pour leur faire la lecture durant quelques minutes, si le livre les interpelle, le liseur leur offrira le livre gratuitement.

Une tournée littéraire record

En amont de l’événement, le Salon organise depuis de nombreuses années une tournée d’animations jeunesse dans les écoles de Tadoussac à Sept-Îles. Cette année, un nombre record de 143 rencontres auront lieu dans 31 écoles de la région. Ce sont 17 auteurs qui iront à la rencontre de plus de 3 200 élèves nord-côtiers.

La programmation complète est disponible en ligne au salondulivrecotenord.com.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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