La relève du curling s’affronte à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 2:00 PM - 31 mars 2026
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Une photo de groupe des participants au Tournoi régional U15 de curling des 28 et 29 mars à Sept-Îles. Photo courtoisie

Une douzaine de jeunes de 15 ans et moins ont goûté au curling de compétition en fin de semaine à Sept-Îles. Le tournoi régional U15 donnait accès à la finale provinciale pour les médaillés d’or. 

« Cet événement a permis aux jeunes de 15 ans et moins de vivre une expérience de curling de compétition, près de chez eux, dans un environnement récréatif, sécuritaire et motivant », a fait savoir Cloé Myriam Beauregard, membre du comité des parents des juniors du Club de curling de Sept-Îles.

Elle a aussi mentionné que l’événement était une belle occasion pour les jeunes de développer leurs habiletés et de découvrir le plaisir de la compétition. 

L’équipe championne qui représentera la Côte-Nord au Tournoi provincial U15, à Victoriaville, du 10 au 12 avril, est celle formée de Camille Lalancette (capitaine), Daniella Bernier (troisième), Ivanna Bernier (deuxième) et Annabelle Lalancette (première).  

Cette formation septilienne a connu la victoire à ses quatre parties de la fin de semaine. 

Les joueurs de l’équipe de la deuxième place proviennent en majorité du Club de curling de Port-Cartier, soit Noah Robert, Olivier Côté et Éli Lévesque, qui comptaient sur Alexis Noël de Sept-Îles comme capitaine.

Noah Vigneault, Léo Lavoie et Mathis Guimond, du Club de curling de Sept-Îles, ont terminé en troisième position. 

Au lieu d’une médaille, les participants ont reçu une mini-pierre de curling aux couleurs or, argent ou bronze, selon le classement de leur équipe. 

L’organisation junior du Club de curling de Sept-Îles tient une porte ouverte le dimanche 19 avril, de 14 h 30 à 16 h, occasion pour les jeunes d’essayer le curling. 

Sylvain Turcotte

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