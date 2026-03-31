Collision à Portneuf-sur-Mer : une policière est décédée dans l’exercice de ses fonctions

Une policière de la Sûreté du Québec est décédée dans la collision qui est survenue plutôt aujourd’hui à Portneuf-sur-Mer.

La Sûreté du Québec (SQ) confirme sur ses réseaux sociaux qu’il s’agit de l’enquêteuse Anaïs Fortin-Cozzens. « Elle partait de Sept-Îles pour retourner dans sa région d’affectation », explique le capitaine Benoît Richard au bout du fil en précisant qu’elle faisait partie des véhicules impliqués dans l’accident.

Vers 10 h 45, les policiers de la SQ de la MRC de la Haute Côte-Nord ont été appelés à se rendre sur la route 138 à Portneuf sur Mer à la suite d’une collision impliquant trois véhicules. Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Les circonstances restent à être établies. La route est toujours fermée pour une durée indéterminée. « Une expertise doit être effectuée au cours des prochaines heures. Plusieurs spécialistes doivent se rendre sur place », indique M. Richard.

Le porte-parole ne peut se prononcer sur la durée de la fermeture, mais les automobilistes devront patienter encore « quelques heures ».

Avec Johannie Gaudreault