Une Septilienne se classe première de la catégorie Maître Dames

Une Septilienne est médaillée d’or du Championnat de patinage adulte de la section Québec. Il s’agit de Marie-Christine Bérubé.

La femme de 36 ans, qui patinait dans le groupe 2 de la catégorie Maître Dames, a obtenu le meilleur pointage de son groupe, avec une note de 48,41 points. Elle a également enregistré la meilleure note des deux groupes.

Marie-Christine Bérubé a ainsi décroché la médaille d’or de la compétition qui avait lieu samedi, pour elle, à Rimouski.

La semaine précédente, au Championnat de patinage STAR de la section Québec, à Saint-Jérôme, deux filles du Club de patinage artistique de Sept-Îles étaient de la compétition.

Alexane Mignault s’est classée huitième sur 57 patineuses dans la catégorie STAR 6. Quant à Laura Leblanc, elle a terminé 21e sur 54 participantes en STAR 8.