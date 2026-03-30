Une Septilienne se classe première de la catégorie Maître Dames

Par Sylvain Turcotte 9:59 AM - 30 mars 2026
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Marie-Christine Bérubé (au centre), première de la catégorie Maître Dame au Championnat de patinage Adulte de la section Québec. Photo courtoisie

Une Septilienne est médaillée d’or du Championnat de patinage adulte de la section Québec. Il s’agit de Marie-Christine Bérubé.

La femme de 36 ans, qui patinait dans le groupe 2 de la catégorie Maître Dames, a obtenu le meilleur pointage de son groupe, avec une note de 48,41 points. Elle a également enregistré la meilleure note des deux groupes.

Marie-Christine Bérubé a ainsi décroché la médaille d’or de la compétition qui avait lieu samedi, pour elle, à Rimouski. 

La semaine précédente, au Championnat de patinage STAR de la section Québec, à Saint-Jérôme, deux filles du Club de patinage artistique de Sept-Îles étaient de la compétition.

Alexane Mignault s’est classée huitième sur 57 patineuses dans la catégorie STAR 6. Quant à Laura Leblanc, elle a terminé 21e sur 54 participantes en STAR 8.

Marie-Christine Bérubé lors de son programme libre à la compétition du 28 mars à Rimouski. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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