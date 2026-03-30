Une médaille pour les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre au Championnat provincial de ringuette

Par Sylvain Turcotte 8:15 AM - 30 mars 2026
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L'équipe des Acadiennes de Havre-Saint-Pierre benjamines B, médaillée d'argent du Championnat provincial de sa catégorie. Photo courtoisie

Trois équipes de ringuette de la Côte-Nord s’attaquaient au Championnat provincial en fin de semaine. Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre benjamines B ont bouclé la compétition avec une médaille d’argent à leur cou.

La formation cayenne, qui avait remporté ses quatre premières rencontres, dont celle de demi-finale, s’est avouée vaincue lors du match pour l’or, s’inclinant 3-1 devant Bellechasse. Les benjamines étaient en action à Montréal-Nord et Laval.

Quant aux joueuses des Miss’Îles de Sept-Îles Inter A, elles se sont également retrouvées en ronde des médailles à Montréal-Nord, après une ronde préliminaire jouée à Repentigny. 

Elles ont toutefois connu une fin crève-cœur, perdant 4-3, en prolongation, contre Blainville 2 pour son match du carré d’as, et 6-3, contre Capitale 1, pour la partie pour le bronze.

L’équipe Inter B2 de Sept-Îles a encaissé la défaite à ses trois matchs du Championnat provincial, disputé également à Repentigny. 

Cinq formations de l’Association de ringuette de Sept-Îles passeront le week-end de Pâques à Saint-Eustache et Boisbriand en tournoi. Les équipes des Miss’Îles participantes seront celles des catégories atome C, atome B (dans le A), benjamines B, junior B (dans le A) et cadettes B. 

Les Miss’Îles de Sept-Îles Inter A. Photo courtoisie

Les Miss’Îles de Sept-Îles Inter B2. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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