Une médaille pour les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre au Championnat provincial de ringuette

Trois équipes de ringuette de la Côte-Nord s’attaquaient au Championnat provincial en fin de semaine. Les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre benjamines B ont bouclé la compétition avec une médaille d’argent à leur cou.

La formation cayenne, qui avait remporté ses quatre premières rencontres, dont celle de demi-finale, s’est avouée vaincue lors du match pour l’or, s’inclinant 3-1 devant Bellechasse. Les benjamines étaient en action à Montréal-Nord et Laval.

Quant aux joueuses des Miss’Îles de Sept-Îles Inter A, elles se sont également retrouvées en ronde des médailles à Montréal-Nord, après une ronde préliminaire jouée à Repentigny.

Elles ont toutefois connu une fin crève-cœur, perdant 4-3, en prolongation, contre Blainville 2 pour son match du carré d’as, et 6-3, contre Capitale 1, pour la partie pour le bronze.

L’équipe Inter B2 de Sept-Îles a encaissé la défaite à ses trois matchs du Championnat provincial, disputé également à Repentigny.

Cinq formations de l’Association de ringuette de Sept-Îles passeront le week-end de Pâques à Saint-Eustache et Boisbriand en tournoi. Les équipes des Miss’Îles participantes seront celles des catégories atome C, atome B (dans le A), benjamines B, junior B (dans le A) et cadettes B.

Les Miss’Îles de Sept-Îles Inter A. Photo courtoisie