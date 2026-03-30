Trois Septiliennes sont championnes provinciales au judo 

Par Sylvain Turcotte 6:57 PM - 30 mars 2026
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Deux Septiliennes sur le podium chez les U16, moins 52 kg, Laurence Dubé (à gauche), médaillée d'argent, et, à côté d'elle, Laurianne Rodgers, médaillée d'or. Photo courtoisie

L’Académie de judo de Sept-Îles a bouclé le Championnat provincial du dernier week-end de mars, à Trois-Rivières, avec une récolte de sept médailles, dont quatre d’or.

Leiya Chiasson est non seulement championne provinciale chez les U18, moins 52 kg, elle l’est aussi chez les U21/Senior de la même catégorie de poids.

Celle contre qui elle a gagné en finale pour l’or chez les U18, Laurianne Rodgers, a décroché le titre chez les U16, moins 52 kg, disposant de sa rivale septilienne, Laurence Dubé.

L’autre porte-couleurs de l’Académie de judo de Sept-Îles qui s’est retrouvée sur la plus haute marche du podium est Maude Bouchard chez les U16, moins 70 kg. 

Julien Rodgers a été décoré de la médaille d’argent chez les U21/Senior.

Les judokas des clubs de la Côte-Nord sont attendus à Sept-Îles le 11 avril pour une compétition régionale. Ça se passera au Dojo Gilles Deschamps du Centre socio-récréatif. 

Autres résultats de l’Académie – Championnat provincial

Lea Dinucci : U14F, -36 kg : 2e (Seulement deux participantes)
Giulia Dinucci : U14F, -40 kg : 5e
Dereck Duguay : U14M, -55 kg : 5e
Manny Bernatchez : U16M, -42 kg : 5e
Medric Duguay, U16M, -55 kg : 9e
François-Xavier Beaudin : U18M, -66 kg : 7e
François-Xavier Beaudin : U21/Senior -66 kg : 9e

Leiya Chiasson sur la plus haute marche du poduim chez les U18, moins 52 kg, avec, à sa droite, Laurianne Rodgers. Photo courtoisie

L’or pour Maude Bouchard chez les U16, moins 70 kg. Photo courtoisie

Une deuxième place pour Julien Rodgers. Photo courtoisie

Sylvain Turcotte

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