Le Cégep de Sept-Îles s’unit avec d’autres pour de la formation dans le secteur minier

Le Cégep de Sept-Îles a annoncé une entente officielle avec les cégeps de l’Abitibi-Témiscamingue et de Thetford visant la création d’un consortium collégial en formation minière.

Les trois organisations souhaitent mettre en commun leurs expertises, afin de renforcer le développement des compétences, l’innovation et les opportunités de collaboration.

« Présentement, on constate qu’il y aura des investissements massifs dans les prochaines années dans le développement minier au Canada en général, et au Québec en particulier, notamment au niveau des minéraux critiques et stratégiques », observe David Beaudin, Directeur général du Cégep de Sept-Îles. « L’idée du consortium, c’est d’analyser vers où on s’en va en termes de formation, et de se préparer le mieux possible pour faire face à la demande. »

Les trois cégeps impliqués offrent présentement la technique en technologie minérale et sont les seuls à le faire au Québec. La création de ce consortium permettra notamment de mettre en place une offre et des projets conjoints de formation et de services aux entreprises. Les directions de la formation continue des trois partenaires travaillent actuellement à l’élaboration d’une attestation d’études collégiales spécialisée en salle de contrôle pour les opérations minières, développée en collaboration avec l’institut national des mines du Québec.

L’objectif à court terme, de l’entente nouvellement signée, est d’engager un employé dédié à la coordination des activités du consortium.

« Cette ressource utilisera les équipes des trois collèges, les conseillers pédagogiques, les experts de contenus, pour rendre disponibles les nouvelles formations qui seront développées à l’ensemble de nos clientèles. Éventuellement, l’objectif est d’évaluer les besoins des entreprises et de l’industrie, et de développer de nouvelles formations », continue M. Beaudin.

Une portée internationale

L’annonce de la création du consortium a été faite à Rabat, au Maroc, où les dirigeants des trois cégeps étaient réunis dans le cadre d’une activité de formations et d’échanges entourant le secteur minier, organisé par la délégation du Québec l’ambassade du Canada.

« Le consortium a une portée provinciale, nationale, et il aura aussi une portée internationale. Le but, c’est entre autres, d’exporter les formations à l’étranger. On veut développer des services pour le Québec, et si on est capable d’avoir des étudiants à l’extérieur du pays, de créer de la richesse, et de ramener cette richesse-là au Québec et dans nos organisations, c’est sûr que c’est une chose qu’on va mettre de l’avant », conclut M. Beaudin.