Coupe Chevrolet : treize équipes de la Côte-Nord prolongeront leur saison de hockey

La saison de hockey mineur entre dans son dernier droit avec les Championnats provinciaux. La Côte-Nord sera de la partie avec des équipes dans treize catégories ; quatre pour le volet féminin et neuf pour celui masculin.
Les filles partiront le bal alors que la Coupe Chevrolet est à leur calendrier du 9 au 12 avril dans la région de Québec/Chaudière-Appalaches.
Les Nord-Côtières, formées de joueuses d’un peu partout sur la côte, seront des championnats provinciaux dans le M12 AA (à Lévis), le M15 AA (à Saint-Augustin-de-Desmaures), le M15 A (à Beauceville) et le M18 A (à Saint-Romuald).
Du côté masculin, trois formations ont mis la main sur leur laissez-passer pour les provinciaux (16 au 19 avril), en triomphant aux Championnats régionaux de Hockey Côte-Nord qui avaient lieu dans les derniers jours à Baie-Comeau.
C’est le cas des Vikings de Baie-Comeau dans le M11 BB (équipe 2) et dans le M13 BB. Les hockeyeurs de la première catégorie ont vaincu leurs rivaux de l’autre formation baie-comoise dans une série trois de cinq remportée en quatre parties.
Le même nombre de rencontres a été nécessaire dans l’autre catégorie pour que les Vikings disposent des Basques de Sept-Îles.
Dans le M15 BB, l’Atanukan de Uashat est venu à bout des Vikings de Baie-Comeau dans une série 2 de 3, amenée à la limite, avec un pointage de 3-0 au match décisif. Les deux premiers affrontements s’étaient soldés par un seul but d’écart.
Pour ces trois catégories, les championnats provinciaux auront respectivement lieu à Vaudreuil-Dorion, Beauharnois et Repentigny.
Par la grande porte
Les Nord-Côtiers M13 AAA ont également dû batailler pour avoir leur place pour la Coupe Chevrolet.
À La Baie, ils ont signé la victoire à leurs deux premiers matchs de la qualification lors des séries de la division Entrepôt du Hockey de la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec. Ils assuraient ainsi leur participation.
Ils n’en sont pas restés là, gagnant la finale, 8-3, sur le Canam de Beauce-Appalaches.
Les hockeyeurs des Nord-Côtiers M13 AAA poursuivront donc leur saison à Saint-Basile-le-Grand.
« Tout au long du tournoi, l’équipe s’est démarquée par son esprit d’équipe, sa discipline et son engagement constant, témoignant de la qualité du travail accompli durant toute la saison », a fait savoir l’organisation des Nord-Côtiers.
Le M15 AAA n’a pas eu la même chance, s’inclinant deux fois de suite, après avoir remporté leur premier match.
Accès direct
Les autres équipes masculines qui représenteront la Côte-Nord aux Championnats provinciaux sont des regroupements régionaux dans le M11 AA (à Vaudreuil-Dorion), le M15 AA (à Dollard-des-Ormeaux) et le Junior B (à Châteauguay). L’Atanukan de Uashat M18 BB (à Dollard-des-Ormeaux) et les Nord-Côtiers M18 AA (à Brownsburg) complètent le portrait.
Gagnants et finalistes dans le simple lettre – 46e édition des Championnats régionaux
M11A
Gagnants : Macareux de Havre St-Pierre
Finalistes : Vikings 2 de Baie-Comeau
M11B
Gagnants : Basque 2 de Sept-Îles
Finalistes : Nomads de Kawawachikamach
M13A
Gagnants : Gaulois de Port-Cartier
Finalistes : Vikings de Baie-Comeau
M13B
Gagnants : Castors de Pessamit
Finalistes : Prédateurs de la Haute-Côte-Nord
M15A
Gagnants : Vikings de Baie-Comeau
Finalistes : Basques de Sept-Îles
M15B
Gagnants : Castors de Pessamit
Finalistes : Basques de Sept-Îles
M18A
Gagnants : Gaulois de Port-Cartier
Finalistes : Vikings de Baie-Comeau
M18B
Gagnants : Vikings de Baie-Comeau
Finalistes : Blizzard de Fermont
Junior C
Gagnants : Basques de Sept-Îles
Finalistes : Vikings de Baie-Comeau
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.