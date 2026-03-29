Un nouveau record au Club de natation de Sept-Îles

Il y aura un changement de nom au tableau des records du Club de natation de Sept-Îles (CNSI). Vincent Duchesne est le nouveau détenteur de la marque au 50 m libre chez les hommes.

Le nageur de 18 ans a établi le nouveau chrono de référence (25.14 secondes), samedi, lors de la compétition régionale à Sept-Îles. L’ancien record (25.37 secondes) datait de 2003 et appartenait à Mathieu Brochu.

Vincent Duchesne aura maintenant son nom accolé à trois records du CNSI. Il a réalisé ceux des 100 et 200 m libre lors d’une compétition à Gaspé en juin 2025.

Deux semaines plus tôt, Vincent Duchesne et trois autres porte-couleurs du Club de natation de Sept-Îles étaient au nombre des quelque 3 200 nageurs inscrits à la deuxième Coupe du Québec de la saison.

La compétition se déroulait, du 12 au 15 mars, à Montréal, au Centre Claude Robillard.

Léa Gaudreault, 19 ans, a enregistré six marques personnelles en sept épreuves, retranchant d’ailleurs un peu plus de neuf secondes à son temps de référence au 400 m libre. Vincent Duchesne, 18 ans, et Louis Beaulieu, 20 ans, ont amélioré leurs chronos pour chacun quatre épreuves. Amélie Bazinet, 17 ans, y est allée de deux performances personnelles (PB).