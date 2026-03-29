Le diocèse de Baie-Comeau convie la population à une journée d’information sur le diaconat permanent, offerte simultanément à Baie-Comeau et à Sept-Îles, afin de mieux faire connaître ce ministère encore méconnu.

Le diocèse de Baie-Comeau tiendra, le samedi 11 avril de 10 h à 14 h, une journée d’information sur le diaconat permanent sous le thème « Un appel à servir autrement ». L’activité se déroulera en simultané à l’église Saint-Nom-de-Marie de Baie-Comeau ainsi qu’au presbytère Saint-Joseph de Sept-Îles.

Destinée à toute personne souhaitant en apprendre davantage sur ce ministère de service et de la Parole dans l’Église, la rencontre vise à démystifier le rôle du diacre permanent et les étapes menant à cet engagement.

Un diacre permanent est un homme, marié ou célibataire, qui poursuit sa vie professionnelle tout en assumant une mission confiée par l’évêque à titre de ministre ordonné. Ce rôle, distinct de celui du prêtre, s’inscrit dans une vocation de service auprès de la communauté.

Responsable diocésain du diaconat permanent, l’abbé Jimmy Delalin insiste sur l’ouverture de la démarche. « La rencontre est ouverte autant aux femmes qu’aux hommes, puisque même si le ministère est conféré à des hommes, le discernement concerne aussi le couple. » « Toute personne intéressée à mieux comprendre ce ministère est la bienvenue », ajoute-t-il.

La programmation de la journée prévoit notamment une présentation du diaconat permanent, des témoignages de diacres nord-côtiers et de leurs épouses, une période de questions ainsi que des informations sur la formation requise. Un dîner sera également servi sur place.

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information ou s’inscrire en contactant l’abbé Jimmy Delalin au 418-295-6135 ou par courriel à jimmydelalin@hotmail.com. La date limite d’inscription est fixée au 3 avril, bien que les organisateurs recommandent de réserver rapidement afin de faciliter la logistique de l’événement.