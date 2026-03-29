Réduction de 71 M$ en recherche : les cégeps de régions tirent la sonnette d’alarme

Par Johannie Gaudreault 11:45 AM - 29 mars 2026
Temps de lecture :

Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), situé à Baie-Comeau. Photo archives

Malgré des signaux positifs pour leur financement global, les cégeps de régions, dont ceux de la Côte-Nord, s’inquiètent des compressions en recherche appliquée annoncées dans le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec, qui pourraient fragiliser l’innovation et le développement économique en région.

À la suite du dépôt du budget 2026-2027 du gouvernement du Québec, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) accueille favorablement certaines mesures touchant le financement général des établissements collégiaux.

L’organisation se montre toutefois préoccupée par la réduction de 71 M$ de l’enveloppe du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), qui risque d’affecter directement la recherche collégiale et les Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

« La recherche appliquée réalisée en partenariat par les cégeps et les CCTT permet de développer des milieux propices à la relève scientifique et à l’innovation dans nos régions, ce qui renforce la productivité et la compétitivité technologique de nos PME. Beaucoup de recherche se fait également de manière autonome par les cégeps, ce qui permet d’en multiplier les retombées positives », a déclaré Sylvain Gaudreault, président du RCR et directeur général du Cégep de Jonquière.

« Dans un contexte d’incertitude économique important, le gouvernement du Québec devrait favoriser le développement de la recherche au niveau collégial et non l’inverse », a-t-il lancé.

Le RCR rappelle que les CCTT constituent des leviers stratégiques pour le développement économique régional. Ces centres permettent notamment le développement d’expertises de pointe dans des secteurs variés tels que l’intelligence numérique, les pratiques sociales novatrices, la production automatisée, la valorisation des résidus industriels, l’optique photonique, l’innovation maritime, les énergies renouvelables, la foresterie et l’agroalimentaire.

Les retombées de ces activités sont significatives. Au cours de l’année 2023-2024, plus de 3500 étudiants ont été rejoints par les travaux menés dans les 18 CCTT présents au sein des cinq régions desservies par le RCR.

Ces initiatives ont contribué à la création de 48 entreprises, au dépôt de 73 brevets et au développement de 259 produits, générant un chiffre d’affaires de 57,8 M$ ainsi que des investissements privés de 20,6 M$.

Selon le regroupement, de tels résultats reposent directement sur le financement de la recherche appliquée dans les cégeps, d’où l’inquiétude face aux compressions annoncées.

Le Regroupement des cégeps de régions rassemble 12 établissements répartis dans cinq territoires, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

« Un appel à servir autrement » lancé sur la Côte-Nord

Actualité Sport

Saumon atlantique : Québec maintient des règles strictes pour 2026

Actualité Sport

Cap sur la Floride pour deux hockeyeuses de la Côte-Nord

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

« Un appel à servir autrement » lancé sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Sport

Saumon atlantique : Québec maintient des règles strictes pour 2026

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 25 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord