Réduction de 71 M$ en recherche : les cégeps de régions tirent la sonnette d’alarme

Malgré des signaux positifs pour leur financement global, les cégeps de régions, dont ceux de la Côte-Nord, s’inquiètent des compressions en recherche appliquée annoncées dans le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec, qui pourraient fragiliser l’innovation et le développement économique en région.

À la suite du dépôt du budget 2026-2027 du gouvernement du Québec, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) accueille favorablement certaines mesures touchant le financement général des établissements collégiaux.

L’organisation se montre toutefois préoccupée par la réduction de 71 M$ de l’enveloppe du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), qui risque d’affecter directement la recherche collégiale et les Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

« La recherche appliquée réalisée en partenariat par les cégeps et les CCTT permet de développer des milieux propices à la relève scientifique et à l’innovation dans nos régions, ce qui renforce la productivité et la compétitivité technologique de nos PME. Beaucoup de recherche se fait également de manière autonome par les cégeps, ce qui permet d’en multiplier les retombées positives », a déclaré Sylvain Gaudreault, président du RCR et directeur général du Cégep de Jonquière.

« Dans un contexte d’incertitude économique important, le gouvernement du Québec devrait favoriser le développement de la recherche au niveau collégial et non l’inverse », a-t-il lancé.

Le RCR rappelle que les CCTT constituent des leviers stratégiques pour le développement économique régional. Ces centres permettent notamment le développement d’expertises de pointe dans des secteurs variés tels que l’intelligence numérique, les pratiques sociales novatrices, la production automatisée, la valorisation des résidus industriels, l’optique photonique, l’innovation maritime, les énergies renouvelables, la foresterie et l’agroalimentaire.

Les retombées de ces activités sont significatives. Au cours de l’année 2023-2024, plus de 3500 étudiants ont été rejoints par les travaux menés dans les 18 CCTT présents au sein des cinq régions desservies par le RCR.

Ces initiatives ont contribué à la création de 48 entreprises, au dépôt de 73 brevets et au développement de 259 produits, générant un chiffre d’affaires de 57,8 M$ ainsi que des investissements privés de 20,6 M$.

Selon le regroupement, de tels résultats reposent directement sur le financement de la recherche appliquée dans les cégeps, d’où l’inquiétude face aux compressions annoncées.

Le Regroupement des cégeps de régions rassemble 12 établissements répartis dans cinq territoires, soit l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.