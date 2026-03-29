Neuf Septiliens remportent la première place en conception de robot

L’équipe Je Kod du programme de robotique d’Omnizoé a décroché la première place en conception de robot à la compétition League Lego First qui avait lieu hier à Québec.

L’équipe Je Kod, formée de neuf jeunes de neuf à quatorze ans, se préparait depuis plusieurs semaines pour participer à la compétition d’hier. La compétition League Lego First réunissait neuf équipes provenant d’un peu partout dans la province.

Les efforts des jeunes septiliens ont été récompensés alors qu’ils sont repartis avec le premier prix dans la catégorie conception robotique.

«Ils étaient super fiers, super contents. C’est indescriptible. C’était beau à voir», dit Poema Poko, co-fondatrice et présidente d’Omnizoé.

Mme Poko précise que les jeunes ont réfléchi tout seuls à la conception de leur projet.

«C’est eux qui décident. Ils ont pris le temps. Chacun a décidé d’ajouter une pièce, deux pièces, ils le programment à leur manière. Et ils ont eu un prix spécial pour ça. C’est une fierté pour eux», dit Mme Poko.

En plus du premier prix en conception robotique, le groupe de Je Kod a reçu son laissez-passer pour la finale provinciale qui aura lieu le 23 mai à Laval.

Le programme de robotique d’Omnizoé est ouvert à tous les jeunes de 9 à 14 ans, nul besoin d’avoir de l’expérience en robotique pour s’inscrire.

«On a fait une approche inclusive, où il y a certains jeunes qui ont des besoins spécifiques, notamment comme le TDAH. Donc, on a su s’adapter pour les accompagner afin de leur permettre de participer non seulement à cette compétition, mais aussi de leur montrer qu’ils étaient capables de participer à ce genre de compétition et de gagner aussi», explique Poema Poko.

L’entreprise offrira cette année un camp d’été en robotique.