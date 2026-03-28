Saumon atlantique : Québec maintient des règles strictes pour 2026

Face à la baisse persistante des montaisons, la remise à l’eau des saumons demeure la norme dans la majorité des rivières, y compris sur la Côte-Nord.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) reconduit pour 2026 les modalités restrictives de la pêche sportive au saumon atlantique déjà en vigueur l’an dernier, invoquant une situation préoccupante pour les populations de saumons dans plusieurs régions, dont la Côte-Nord.

Cette décision s’applique notamment aux zones de pêche 1, 2, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 et 28, couvrant le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Côte-Nord (incluant l’île d’Anticosti), ainsi que la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Nord-du-Québec.

Le ministère justifie le maintien de ces règles par des indicateurs biologiques à la baisse. « Pour les rivières du Québec méridional, cette décision découle de la faible montaison des grands saumons observée en 2024 et 2025, et de la faible montaison des petits saumons observée en 2023 et 2024 », précise-t-il, ajoutant que ces constats « justifient l’adoption d’une approche prudente des modalités de pêche sportive pour la saison 2026 ».

Les modalités ont par ailleurs été soumises à un processus de consultation auprès des intervenants du milieu.

Remise à l’eau obligatoire dans la majorité des cas

Parmi les principales règles en vigueur, « la remise à l’eau de tous les saumons capturés à la pêche sportive sera obligatoire », à quelques exceptions près. La rétention d’un petit saumon par jour sera permise dans certaines rivières ciblées, dont la Moisie, la rivière Saint-Jean (Côte-Nord), la Natashquan ainsi que celles de la Basse-Côte-Nord.

Le contingent quotidien de captures remises à l’eau est pour sa part fixé à deux saumons. Il passe à trois saumons par jour dans les rivières de la Basse-Côte-Nord situées à l’est de la rivière Kegaska.

Autre restriction notable : « Sauf exception, la pêche au saumon sera interdite dans les cours d’eau qui n’ont pas le statut de rivière à saumon, ainsi que dans la rivière Saguenay, le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. »

Aucun changement n’est toutefois apporté aux règles en vigueur dans les rivières du Nord-du-Québec.

Le MELCCFP indique qu’il poursuivra un suivi étroit des montaisons tout au long de la saison. « [Il] détient les outils et l’agilité nécessaires pour ajuster les modalités, si le besoin se présente », souligne-t-il.

Les pêcheurs pourront consulter l’ensemble des modalités en vigueur à compter du 1er avril 2026, notamment via les mises à jour par zone de pêche.

Appel à la vigilance et à la collaboration

Le ministère rappelle enfin que le respect de la réglementation est essentiel pour assurer « la conservation des ressources fauniques et la pérennité de la pêche sportive pour les générations futures ».

La population est également invitée à signaler tout acte de braconnage ou atteinte à la faune en communiquant avec le service SOS Braconnage – Urgence faune sauvage, accessible gratuitement et de manière confidentielle.