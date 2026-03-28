Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Nadia Dorval 7:49 AM - 28 mars 2026
Temps de lecture :
Rue Holliday à Sept-Îles. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Projet Holliday : « C’est incroyable ce qu’on a vécu » — Régis Bouchard


L’un des promoteurs du projet de développement domiciliaire Holliday prétend qu’il y a longtemps que des maisons seraient construites sur le site, si la Ville ne lui avait pas mis des bâtons dans les roues. « C’est incroyable ce qu’on a vécu », lance Régis Bouchard.

Projet Holliday : « C’est incroyable ce qu’on a vécu » — Régis Bouchard

Sept-Îles a le plus bas stock de crevettes du golfe Saint-Laurent

Selon le biologiste à Pêches et Océans Canada et responsable de l’évaluation des stocks de crevette à l’Institut Maurice-Lamontagne, Hugo Bourdages, des quatre stocks de crevettes nordiques dans le nord du golfe du Saint-Laurent, celui de Sept-Îles est celui qui se porte le moins bien.

Sept-Îles a le plus bas stock de crevettes du golfe Saint-Laurent

Une des meilleures saisons de la Station Gallix depuis un moment


La Station Gallix se dirige vers une de ses meilleures saisons depuis la construction du nouveau chalet en 2019, parole de son directeur général, Éric Poulin. Non seulement Dame Nature a été collaboratrice, la Station a été épargnée des pépins.

Une des meilleures saisons de la Station Gallix depuis un moment

Air Liaison ajoute un nouveau vol matinal de Sept-Îles à Montréal

La compagnie aérienne Air Liaison annonce l’ajout d’une nouvelle offre de vol du lundi au vendredi pour relier Sept-Îles à Montréal. Le départ se fera de l’aéroport de Sept-Îles tôt le matin à 6 h.

Air Liaison ajoute un nouveau vol matinal de Sept-Îles à Montréal

Sept-Îles : deux candidats à l’élection partielle pour le district du Vieux-Quai

Les citoyens du district du Vieux-Quai à Sept-Îles seront appelés aux urnes pour trouver le successeur au conseiller démissionnaire Guy Berthe.

Sept-Îles : deux candidats à l’élection partielle pour le district du Vieux-Quai

Une entreprise sur deux ne perçoit pas le besoin d’innover

Les résultats de la grande enquête sur l’innovation en entreprise 2026, pour laquelle des entrepreneurs nord-côtiers avaient été sondés, démontrent un recul significatif au Québec.

Une entreprise sur deux ne perçoit pas le besoin d’innover

Nadia Dorval

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Chronique

Photo d’archives du mois | Il y a 100 ans, le chroniqueur nord-côtier Placide Vigneau nous quittait

Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Emplois vedettes

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Chronique
Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Consulter la nouvelle
Chronique
Chronique

Photo d’archives du mois | Il y a 100 ans, le chroniqueur nord-côtier Placide Vigneau nous quittait

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 25 mars 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord