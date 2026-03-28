Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Projet Holliday : « C’est incroyable ce qu’on a vécu » — Régis Bouchard



L’un des promoteurs du projet de développement domiciliaire Holliday prétend qu’il y a longtemps que des maisons seraient construites sur le site, si la Ville ne lui avait pas mis des bâtons dans les roues. « C’est incroyable ce qu’on a vécu », lance Régis Bouchard.

Sept-Îles a le plus bas stock de crevettes du golfe Saint-Laurent

Selon le biologiste à Pêches et Océans Canada et responsable de l’évaluation des stocks de crevette à l’Institut Maurice-Lamontagne, Hugo Bourdages, des quatre stocks de crevettes nordiques dans le nord du golfe du Saint-Laurent, celui de Sept-Îles est celui qui se porte le moins bien.

Une des meilleures saisons de la Station Gallix depuis un moment



La Station Gallix se dirige vers une de ses meilleures saisons depuis la construction du nouveau chalet en 2019, parole de son directeur général, Éric Poulin. Non seulement Dame Nature a été collaboratrice, la Station a été épargnée des pépins.

Air Liaison ajoute un nouveau vol matinal de Sept-Îles à Montréal

La compagnie aérienne Air Liaison annonce l’ajout d’une nouvelle offre de vol du lundi au vendredi pour relier Sept-Îles à Montréal. Le départ se fera de l’aéroport de Sept-Îles tôt le matin à 6 h.

Sept-Îles : deux candidats à l’élection partielle pour le district du Vieux-Quai

Les citoyens du district du Vieux-Quai à Sept-Îles seront appelés aux urnes pour trouver le successeur au conseiller démissionnaire Guy Berthe.

Une entreprise sur deux ne perçoit pas le besoin d’innover

Les résultats de la grande enquête sur l’innovation en entreprise 2026, pour laquelle des entrepreneurs nord-côtiers avaient été sondés, démontrent un recul significatif au Québec.