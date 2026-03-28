Cap sur la Floride pour deux hockeyeuses de la Côte-Nord

Sélectionnées parmi les meilleures joueuses du Québec et des Maritimes, les Baie-Comoises Oliviane Dubé et Justine Paquet vivront une expérience de haut niveau dans quelques semaines.

Toutes deux âgées de 14 ans, elles représenteront l’Est du Canada lors d’un tournoi relevé qui se tiendra en Floride du 7 au 10 mai. Issues d’un processus de sélection rigoureux, elles feront partie d’une formation composée des meilleures joueuses repérées à travers le Québec et les Maritimes.

« Ils font un camp dans le temps des Fêtes et ils sélectionnent les 15 meilleurs du camp pour représenter l’équipe là-bas », explique leur entraîneur et père d’Oliviane, Maxime Dubé. L’équipe, baptisée les Rattlesnakes AAA, regroupe ainsi une élite appelée à affronter des formations provenant des États-Unis et d’ailleurs au Canada.

Les deux Nord-Côtières ne sont pas étrangères à ce type de sélection. L’an dernier déjà, elles avaient été retenues pour un événement similaire, qui se déroulait alors à Edmonton. Cette nouvelle convocation confirme leur progression constante et leur place parmi les joueuses prometteuses de leur génération.

Évoluant principalement avec des équipes masculines durant la saison régulière, une réalité fréquente dans la région, Oliviane Dubé et Justine Paquet portent les couleurs des Vikings de Baie-Comeau en catégorie M15 BB. Elles jouent également avec une formation féminine M15 AA lors de certains tournois.

Pour Maxime Dubé, cette sélection revêt une importance particulière dans un contexte où les occasions sont limitées pour les jeunes filles sur la Côte-Nord. « Les filles jouent avec des garçons, ce n’est pas la même ambiance, ce n’est pas la même dynamique. Elles ont du plaisir à jouer ensemble », souligne-t-il.

Le tournoi en Floride offrira ainsi aux deux adolescentes une rare occasion de compétitionner exclusivement entre filles, tout en se mesurant à certaines des meilleures joueuses de leur calibre au pays et aux États-Unis.

« C’est sûr qu’en se présentant au camp de sélection, elles avaient encore l’espoir de représenter l’Est du Canada. Elles étaient contentes d’avoir été choisies à nouveau », ajoute l’entraîneur.

Aucune préparation formelle n’est prévue avec l’équipe avant le tournoi, les joueuses étant appelées à se retrouver directement sur place. Elles ont toutefois l’occasion de tisser des liens au fil de différents tournois estivaux.

Fait à noter, Oliviane Dubé et Justine Paquet sont les seules représentantes de la Côte-Nord à avoir été sélectionnées cette année, un accomplissement qui témoigne de leur talent et de leur détermination à se démarquer malgré l’éloignement des grands centres.

Le tournoi majeur de hockey féminin en Floride en mai 2026 se nomme The Battle at the Beach, une compétition élite de la Rose Series qui se tiendra à Ft. Lauderdale.