Une des meilleures saisons de la Station Gallix depuis un moment

La Station Gallix se dirige vers une de ses meilleures saisons depuis la construction du nouveau chalet en 2019, parole de son directeur général, Éric Poulin. Non seulement Dame Nature a été collaboratrice, la Station a été épargnée des pépins,

« Je pense qu’on a une belle équipe et qu’on a fait une très belle saison », de dire Éric Poulin, en poste à la direction générale de la Station Gallix depuis novembre.

Il est d’avis que la neige et la température ont aidé, « mais on n’a pas eu de bris majeurs, on n’a rien eu qui a pu altérer un petit peu la saison », a-t-il mentionné.

La Station n’a été contrainte de fermer que trois fois, en raison des conditions météorologiques.

Participation intéressante

Plusieurs entreprises ont tenu des journées d’activités avec leurs employés à la Station, et même des nouvelles, indique M. Poulin, nommant ArcelorMittal et le Groupe Nordique.

« On a beaucoup de participation des nouveaux partenaires. Je pense que ça a été très bien et que ça s’annonce très bien pour l’année prochaine », a mentionné le DG. « Les skieurs sont là, on ne peut pas chialer sur notre saison. Ça a super bien été, l’équipe était là, les gens étaient là. »

Les différentes activités ont attiré bon nombre de gens, que ce soit les spectacles ou le Hill Climb du 14 mars, avec près de 500 personnes. La compétition de ski alpin entre les équipes de Baie-Comeau et Gallix, il y a un peu plus d’un mois, s’est également bien déroulée.

Éric Poulin salue le dynamisme de l’équipe en place qui trouve des façons d’améliorer les choses. Pour sa part, il dit être à l’écoute et prendre le pouls de tout le monde.

« On essaie de s’ajuster en fonction des besoins des gens. On a beaucoup d’idées pour l’année prochaine », a-t-il dit.

Des projets

D’ailleurs, l’équipe de la Station Gallix attend les conclusions de Versant Est pour le portrait des activités susceptibles de faire partie d’une offre quatre saisons. Les données devraient être disponibles en mai.

Éric Poulin et son équipe regardent déjà pour du vélo de montagne et des activités sur le lac Caché, de la planche et du kayak.

Une ancienne piste de raquette pourrait également être transformée en sentiers de fatbike pour le prochain hiver. Le directeur général n’écarte pas aussi de l’offrir dans la montagne.

« On verra l’intérêt des gens pour voir si on développe plus loin. Mais là, il y a des petits investissements à faire, donc il faut vraiment regarder ça d’un bord ou de l’autre pour voir ce qui est possible », a-t-il mentionné.

« Le but, c’est d’essayer de trouver des façons de diversifier la station avec d’autres éléments, d’être inventif. On ne peut pas investir un million demain matin. Il y a plusieurs activités qu’on peut faire avec des partenaires qui peuvent nous permettre justement de progresser tranquillement. Comme je l’avais dit quand j’ai été engagé, on va aller petit pas par petit pas. »

Éric Poulin tient d’ailleurs à être là encore l’an prochain. Celui qui a travaillé 30 ans chez Aluminerie Alouette a aimé son premier hiver à la direction de la Station.

« Ç’a été très intéressant. Il y a beaucoup de beaux défis. C’est ça que j’aime, c’est qu’il faut être imaginatif, il faut tout le temps être sur l’alerte, il faut tout le temps prévoir. J’ai adoré mon hiver. »

Pour la saison en cours sur les pentes, elle tire à sa fin. Il reste deux fins de semaine d’activités régulières sur les pentes. Après, ce sera au gré de la météo. Le Hill Cross, pour les motoneiges, est le dernier rendez-vous prévu, soit le 18 avril.

« Ça va être la fin de la saison, à moins qu’il y ait de la neige qui tombe et qu’on tasse des équipements », conclut M. Poulin.