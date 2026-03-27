Sept-Îles : deux candidats à l’élection partielle pour le district du Vieux-Quai

Par Sylvain Turcotte 4:51 PM - 27 mars 2026
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Deux Patrick s’affronteront pour l’élection partielle dans le district du Vieux-Quai à Sept-Îles, Lelièvre et Hudon. Photos courtoisie

Les citoyens du district du Vieux-Quai à Sept-Îles seront appelés aux urnes pour trouver le successeur au conseiller démissionnaire Guy Berthe.

C’était la fin de la période des mises en candidature le vendredi 27 mars pour l’élection partielle à venir dans le district du Vieux-Quai. 

Deux noms figureront sur le bulletin de vote pour le scrutin du 26 avril prochain, soit Patrick Hudon et Patrick Lelièvre.

Les deux hommes étaient des élections municipales 2025 tenues le 2 novembre.

M. Hudon avait perdu pour une deuxième fois dans la course à la mairie.

Quant à Patrick Lelièvre, qui s’était présenté dans le district de Ferland, il avait été devancé par Martin Langlois (352 votes contre 225). 

Le vote par anticipation pour l’élection partielle dans du Vieux-Quai aura lieu le 19 avril. 

Sylvain Turcotte

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Pierre
Pierre
2 heures il y a

Bonne chance Patrick…….

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