Un mégot de cigarette à l’origine de l’intervention des pompiers au Palais de justice de Sept-Îles

Un peu avant l’heure du dîner, les pompiers de Sept-Îles ont été appelés au Palais de justice de Sept-Îles.

Des employés ont senti que ça chauffait (odeur de fumée) et ils ont déclenché le système d’alarme.

À leur arrivée sur place, les pompiers ont également senti la même odeur, « mais ils n’ont pas vu de fumée, ni de flamme », a fait savoir le directeur de la Sécurité incendie, Patrick Bouffard.

Après avoir inspecté les lieux, les pompiers ont ventilé l’édifice et remis en fonction le système d’alarme, qui ne s’est pas déclenché.

La source de l’odeur a été trouvée plus tard. Il s’agit d’un « petit feu de gazon a l’extérieur, directement sous l’entrée d’air de la ventilation, allumé par un mégot de cigarette », a indiqué M. Bouffard.

Le personel du Palais de justice de Sept-Îles a pu réintégrer les lieux vers 13h45.