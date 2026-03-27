Des entraves sur le boulevard Laure à Sept-Îles

Des travaux de forage seront réalisés en début de semaine prochaine sur le boulevard Laure à Sept-Îles.

Les opérations entraîneront la fermeture d’une voie sur deux du boulevard Laure, à l’ouest de la rue Desmeules.

L’entrave se déroulera entre 8h30 et 17h le lundi, et, s’il y a lieu, entre 8h30 et midi, le mardi 31 mars.