Des entraves sur le boulevard Laure à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:59 AM - 27 mars 2026
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Travaux routiers - cône orange Photo Pixabay

Des travaux de forage seront réalisés en début de semaine prochaine sur le boulevard Laure à Sept-Îles.

Les opérations entraîneront la fermeture d’une voie sur deux du boulevard Laure, à l’ouest de la rue Desmeules. 

L’entrave se déroulera entre 8h30 et 17h le lundi, et, s’il y a lieu, entre 8h30 et midi, le mardi 31 mars.

Sylvain Turcotte

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