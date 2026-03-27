Air Liaison ajoute un nouveau vol matinal de Sept-Îles à Montréal

La compagnie aérienne Air Liaison annonce l’ajout d’une nouvelle offre de vol du lundi au vendredi pour relier Sept-Îles à Montréal. Le départ se fera de l’aéroport de Sept-Îles tôt le matin à 6 h.

C’est à partir du 6 avril prochain que les Septiliens pourront se rendre tôt le matin à Montréal par avion. Le vol prévu du lundi au vendredi décollera de Sept-Îles à 6 h pour une arrivée prévue vers 7 h 45 à Montréal (aéroport Montréal Saint-Hubert Airport – YHU). L’avion fera ensuite un vol de retour vers Sept-Îles avec un arrêt à Québec dans le même avant-midi.

«Ce nouveau vol matinal est une réponse concrète aux besoins exprimés par les gens d’affaires de la région. Il leur permettra d’optimiser leurs déplacements et de profiter pleinement de leurs journées à Montréal», explique Air Liaison dans son communiqué.

Suite à l’instauration de cette nouvelle offre de service, Air Liaison aura un avion basé à Sept-Îles pour opérer ce vol et en assurer la fiabilité et la constante.