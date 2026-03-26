Un gala de lutte débarque à Baie-Comeau 

Le 30 mai, le Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau servira de ring à un gala de lutte bénéfice organisé pour aider le Comité nord-côtier des accidentés de la route à maintenir ses services malgré d’importantes compressions budgétaires.

L’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord (AHACN) espère mobiliser la population avec La bataille à Baie-Comeau, un gala de lutte professionnelle organisé dans le cadre d’une campagne de sociofinancement.

L’événement, une première pour l’organisme, vise à compenser une réduction de financement de 58 000 $ par année liée à son entente de services avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

« On a une entente d’environ 199 000 $ par année, mais la nouvelle entente prévoit une coupure de 58 000 $. Sur cinq ans, c’est près de 300 000 $ qu’on doit aller chercher autrement », explique la directrice générale de l’AHACN, Stéphanie Jourdain.

Une idée qui fait écho à la cause

À la recherche d’une activité rassembleuse, familiale et différente, l’équipe de l’organisme a exploré plusieurs pistes avant de retenir l’idée d’un gala de lutte. Pour les organisateurs, le concept fait directement écho à la réalité des personnes qu’ils accompagnent.

« Les personnes qui ont subi un accident doivent souvent lutter pour leur vie, puis lutter pour réapprendre à marcher, parler ou manger. Ensuite, elles luttent aussi pour reprendre leur place dans la société et contre les préjugés », souligne Mme Jourdain.

La popularité de l’événement réjouit les organisateurs. « Il y a des organisations qui nous ont offert spontanément de nous donner de la visibilité ou de nous recevoir en entrevue quand elles ont entendu parler du projet », ajoute-t-elle.

Sept combats au programme

Pour l’occasion, le lutteur Marko Estrada se déplacera avec une équipe de la troupe NSPW afin de présenter un gala d’environ deux heures comprenant sept combats. La carte devrait notamment compter la participation de deux lutteurs ayant des racines nord-côtières, soit de Chute-aux-Outardes et Forestville.

Maintenir les services

Les fonds amassés serviront à soutenir les services offerts par le Comité nord-côtier des accidentés de la route, qui accompagne des personnes ayant subi un traumatisme crânien ou d’autres séquelles à la suite d’un accident.

L’organisme propose notamment des activités de groupe, du soutien pour les proches aidants et des occasions de socialisation pour les personnes qui, après leur réadaptation, peuvent éprouver des difficultés à reprendre une vie active.

« Il y a des gens qui ne peuvent pas retourner au travail après leur accident. Sans réseau ou activités, ils peuvent s’isoler et notre rôle est aussi de briser cet isolement », explique la directrice générale.

Le comité dessert l’ensemble du territoire nord-côtier et prévoit même organiser un transport entre Sept-Îles et Baie-Comeau afin de permettre aux gens de participer à l’événement.

Les organisateurs espèrent maintenant que la population répondra présente pour cette première édition. « On ne sait pas encore combien cela rapportera, mais on souhaite surtout que les gens viennent encourager la cause », conclut Mme Jourdain.