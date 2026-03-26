Accident : route 138 fermée à Pessamit

La route 138 est fermée en direction ouest, après le pont de Pessamit, en raison d’un accident.

Selon les informations de la Sécurité publique de Pessamit, il s’agit d’une sortie de route sans blessé, survenue au kilomètre 711 sur la route 138.

Un semi-remorque est impliqué et bloque complètement la route.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec est intervenue pour deux sorties de route en matinée à Longue-Rive et Colombier.

« L’hiver n’est pas terminé et il est important d’adapter notre conduite aux conditions routières », indique le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec.