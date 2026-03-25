Un homme Uashat mak Mani-utenam porté disparu
Antony Gabriel-St-Onge est porté disparu. La SPUM demande l'aide du public pour le retrouver. Photo courtoisie
La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) demande l’aide du public pour retrouver Antony Gabriel-St-Onge, 28 ans.
Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis hier soir, vers 23 h.
Ils ont des raisons de craindre pour sa sécurité, indique la SPUM.
Au moment de sa disparition, il portait un manteau matelassé noir, une casquette brune, des pantalons noirs et des souliers beiges.
Description :
1, 75 m – 5 pieds 9 pouces
176 lbs – 80 kg
Cheveux bruns
Barbe non taillée
Signes distinctifs :
Cicatrice sous l’œil gauche
Tatouages :
Tomahawk sous l’œil droit
Croix gammée côté gauche du cou
«666 » côté droit du cou
Tête de mort près de la main gauche
«Blood Brother» sur l’avant-bras
«ACAB» sur les doigts de la main
Toute personne qui apercevrait ou qui aurait des informations permettant de retrouver Antony Gabriel-St-Onge est priée de communiquer avec le SPUM au 418-961-8312 ou au 911.
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