L’Association de Protection de la rivière Moisie et l’AMIK organisent un festival country

Par Nadia Dorval 3:54 PM - 25 mars 2026
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Le nouveau festival country Mamu Moisie prendra place sur la plage du camping de la ZEC de la rivière Moisie les 3,4 et 5 juillet. L’événement utilisera les mêmes installations que le Volley Soleil. Photo Archives Volley Soleil Tipou Productions

L’Association de Protection de la rivière Moisie (APRM) et l’Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) proposent un tout nouveau festival country les 3, 4 et 5 juillet, aux abords de la rivière Moisie.

La première édition du festival Mamu Moisie se tiendra sur la plage du camping de la ZEC de la rivière Moisie. C’est l’Association de Protection de la rivière Moisie (APRM) qui est l’instigateur de ce nouvel événement culturel. L’organisme a sollicité l’aide de l’Agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK) pour l’organisation du festival.

« L’APRM a approché l’AMIK, parce que leurs missions sont vraiment similaires en matière de protection de l’habitat, de l’environnement et de la pêche », dit Daniel Dickner, directeur général de l’APRM.

Le but du projet selon M. Dickner est de créer un événement rassembleur entre les communautés autochtones et allochtones, en plus de sensibiliser la population à l’environnement et à la protection de la rivière Moisie. Tous les profits de l’événement seront réinvestis dans la protection de l’environnement et de la pêche, particulièrement pour la rivière Moisie. 

« On a décidé d’y aller par la musique, la musique qui rejoint, qui fait tomber les barrières aussi. Je pense que c’est un langage universel aussi, la musique. Puis le country est apprécié de tous sur la Côte-Nord », dit Daniel Dickner.

Le festival proposera deux soirs de spectacles. L’organisation est présentement à l’œuvre pour l’élaboration de la programmation. Durant le jour, des jeux gonflables et des compétitions amicales seront proposés aux festivaliers. Mamu Moisie prévoit présenter des spectacles d’artistes country professionnels et d’artistes locaux. 

L’AMIK s’occupera de la portion de sensibilisation.

« Le site qui est au niveau du huit mille (…), proche du chalet scandinave, c’est là que les activités de nature un peu plus culturelle ou de sensibilisation environnementale vont être organisées par l’AMIK », dit Marilou Vanier, directrice générale de l’AMIK.

La programmation complète devrait être dévoilée d’ici la mi-avril.

Nadia Dorval

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