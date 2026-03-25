La Côte-Nord visée par un appel de projets pour développer de nouvelles places en garderie

Sept-Rivières, Uashat mak Mani-utenam et la Minganie font partie des territoires où des projets pour obtenir de nouvelles places subventionnées en service de garde éducatif à l’enfance pourront voir le jour.

Près de 600 nouvelles places subventionnées pourraient voir le jour dans différentes régions du Québec et parmi les communautés des Premières Nations et des Inuits.

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé un premier appel de projets qui vise à créer jusqu’à 459 places subventionnées. Les régions où les besoins sont les plus importants ont été ciblées. La Côte-Nord en fait partie.

« Ces places pourront voir le jour grâce à l’agrandissement d’installations existantes, à l’augmentation des capacités pour offrir des places immédiates ou encore la construction de nouvelles installations », explique le Cabinet de la ministre.

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 21 avril.

Un second appel de projets vise spécifiquement les Premières Nations et les Inuits. Sur la Côte-Nord, les communautés de Nutashkuan et de Uashat mak Mani-utenam sont concernées.

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 24 avril.

« Avec ces appels de projets, nous posons des gestes concrets pour créer près de 600 nouvelles places subventionnées, au tarif quotidien de 9,65 $, là où les besoins sont les plus pressants, y compris au sein des communautés autochtones », souligne Mme Champagne Jourdain. « On continue ainsi à agir dès maintenant pour répondre aux réalités des parents et mieux soutenir le développement des tout-petits. »

Les demandes admissibles seront analysées par le Ministère en fonction des critères de faisabilité, de pertinence et de qualité, indique-t-on. Les projets retenus seront annoncés « à une date ultérieure », précise le Ministère.