ITUM rappelle son opposition à un projet de terres rares au nord de Sept-Îles 

Le Conseil Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam rappelle qu’il s’oppose complètement au projet de terres rares Kwyjibo de Consolidated Lithium Metals, qui connait des avancements significatifs dans son financement.

« La direction ainsi que les actionnaires de Consolidated Lithium Metals (CLM) auraient dû faire leurs devoirs avant de gaspiller leur argent parce que le projet ne verra jamais le jour », a averti le Chef Jonathan Shetush, dans un communiqué diffusé mercredi.

Le gisement est situé à 125 kilomètres au nord de Sept-Îles et à une trentaine de kilomètres du chemin de fer de QNS&L.

« Les Innus de Uashat mak Mani-utenam travaillent en partenariat avec certains promoteurs miniers sur notre territoire, mais lorsqu’un projet se situe à un endroit sensible ou lorsqu’il présente des dangers pour notre territoire, notre communauté ou notre mode de vie traditionnel, nous avons toujours dit non et nous continuerons de dire non », affirme le conseil de bande.

CLM lève actuellement des fonds pour financer ses activités, et une première tranche d’approximativement 8 M$ a été confirmée par des investissements privés le 18 mars.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu avec succès la première tranche de notre financement, qui représente une étape importante pour la Société et un solide vote de confiance de la part de nos investisseurs », indiquait à ce propos Richard Quesnel, chef de la direction de CLM. « Nous avons hâte de clôturer la deuxième tranche, […] et de déployer ces capitaux pour faire avancer nos travaux d’exploration, de développement et nos plans d’affaires. »

Le Conseil de bande est formel, « ITUM continuera de s’opposer à toute activité d’exploration en lien avec Kwyjibo, et ce, en collaboration avec les familles innues qui continuent à utiliser et occuper la région du projet Kwyjibo de manière intensive pour la pratique de la chasse, la pêche, la cueillette et le piégeage. »

Le Conseil de bande n’a pas souhaité accorder d’entrevue. Au moment d’écrire ces lignes, la SOQUEM et CLM n’avaient pas donné suite à nos demandes.

Le gisement du projet Kwyjibo est exploré depuis les années 1990 par la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM). Il avait déjà fait l’objet d’une coentreprise avec Focus Graphite de 2010 à 2020, avant d’être racheté par la SOQUEM. En novembre 2025, Consolidated Lithium Metals (TSXV : CLM) a conclu une entente pour acquérir jusqu’à 80 % du projet.