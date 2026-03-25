Au tour des PME d’être sollicitées pour l’aréna de Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 2:34 PM - 25 mars 2026
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Croquis de l’intérieur du nouvel aréna de Sept-Îles. Image courtoisie

La Ville de Sept-Îles espère aller chercher 1,4 M$ auprès des PME du territoire, grâce au plan de partenariat lancé mercredi pour le financement du nouvel aréna. 

Les entreprises septiliennes pourront mettre leurs couleurs dans les salles de formation, les bureaux d’organismes, sur la galerie de presse, les chambres et les sorties des joueurs et bien sûr, sur les bandes de la glace. 

C’est une nouvelle étape qui s’amorce dans le financement du projet. La Ville a commencé par conclure des partenariats avec les grands industriels. 

Rio Tinto IOC (750 000 $) et la Société portuaire et ferroviaire de Pointe-Noire (1 M$) ont déjà confirmé leur participation. Les discussions se poursuivent avec ITUM et Alouette. 

« Prochainement, nous devrions avoir une autre annonce à vous faire qui n’est pas celle d’Alouette », a ajouté la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon, à propos des gros joueurs de la région sollicités. 

Le plan de partenariat pour le nouvel aréna de Sept-Îles a été envoyé à environ 180 entreprises, mercredi matin. De cette manière, la Ville espère aller chercher 1,4 M$ pour le financement de du projet de 78,5 M$. 

« On a envoyé le courriel ce matin et nous avons déjà des retours », s’est réjouie Mme Lauzon. « Je pense que les gens étaient prêts. » 

Très prochainement, ce sera au tour des citoyens de recevoir des propositions, afin de contribuer au projet « en laissant leur marque ». 

« Pour moi, c’est le début de quelque chose. Tout le sentiment de fierté à Sept-Îles, je trouve que c’est important de le développer. Qu’on développe notre ville ensemble (…)  c’est le début de quelque chose, ça ne s’arrêtera pas à l’aréna », a affirmé la directrice générale. 

Les deux arénas de Sept-Îles totalisent plus de 2000 heures d’occupation annuelle, uniquement pour les sports de glace. De plus, 80 % du temps de glace est utilisé par des jeunes. 

Emy-Jane Déry

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