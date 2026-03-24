Ville de Port-Cartier : démission de deux conseillers

Par Sylvain Turcotte 10:10 AM - 24 mars 2026
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Deux élus ont remis leur démission au conseil municipal de Port-Cartier.  Photo Vincent Rioux-Berrouard

Un peu moins de cinq mois après les élections municipales du 2 novembre dernier, la Ville de Port-Cartier perd deux de ses conseillers élus.

Tommy Lucas, conseiller au siège #3, et Stéphane Chouinard, conseiller au siège #4, ont annoncé leur démission, le tout officialisé lors de la séance du 23 mars.

Des motifs personnels sont évoqués pour leur départ. 

« Nous remercions sincèrement M. Lucas et M. Chouinard pour leur engagement et le temps qu’ils ont consacré au service de notre communauté. La fonction d’élu municipal demande beaucoup d’implication, et nous respectons pleinement leur décision », a mentionné la mairesse de Port-Cartier, Danielle Beaupré.

La Ville de Port-Cartier tient à rassurer la population : les activités municipales se poursuivent normalement et les services à la population sont maintenus.

Les démarches pour une élection partielle seront entreprises prochainement. 

Sylvain Turcotte

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