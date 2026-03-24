Une saison de croisières d’envergure attendue à Havre-Saint-Pierre  

Olivier Ménard-Logier 12:51 PM - 24 mars 2026
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Le Port de Havre-Saint-Pierre prévoit une saison d'envergure. Photo courtoisie

Le Port de Havre-Saint-Pierre prévoit une saison touristique d’envergure en 2026, avec un achalandage comparable au record établi l’an dernier.

Au total, 21 escales de navires sont attendues entre le 11 avril et le 11 octobre, confirmant la popularité croissante de la destination auprès des croisiéristes internationaux.

« Cette année encore, nous aurons le plaisir de faire découvrir la Minganie à près de 15 000 passagers et 9 000 membres d’équipage provenant des quatre coins du monde », affirme Mathieu Lahaie, coordonnateur aux croisières internationales du Port de Havre-Saint-Pierre, par voie de communiqué.

Afin de bonifier l’expérience des visiteurs et d’impliquer la communauté locale, plusieurs activités seront organisées directement sur le quai, lors de certaines escales.

« Certaines journées d’escale seront également animées par des activités et des spectacles présentés sur le quai, afin d’offrir une expérience conviviale autant aux visiteurs qu’à la population locale », explique M. Lahaie.

Olivier Ménard-Logier

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