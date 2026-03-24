Un succès pour le Triathlon des Neiges du Lac des Rapides de Sept-Îles

L’organisation du Triathlon des Neiges de Sept-Îles est satisfaite de sa première édition.

L’événement du 22 mars au Centre de plein air du Lac des Rapides, avec au programme ski de fond, fatbike et raquette, a attiré un peu plus de 30 participants, une dizaine de plus qu’espéré.

« Un bel engouement ! On a mis ça convivial et la température a été exceptionnelle et le parcours parfait », a fait savoir François Vincent, un des membres de l’organisation.

Il parle d’une réussite qui met du poids, selon lui, pour améliorer le site, évoquant notamment le dossier du chalet d’accueil.

M. Vincent a également souligné le travail d’Éric Thiffault et Alain Reid pour la réalisation du Triathlon des Neiges.

Ce rendez-vous reviendra l’an prochain, assure François Vincent. « On va garder ça festif, agréable et amical. »