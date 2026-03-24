Un jeune de 14 ans de Sept-Îles veut un nouveau terrain de soccer

Du haut de ses 14 ans, Francis St-Jean milite pour demander un nouveau terrain de soccer intérieur synthétique à Sept-Îles. Celui qui occupe le rôle de gardien de but dans le U14 au sein du Club Nordsoc, a récemment lancé une pétition en ce sens.

D’emblée, dans sa pétition, Francis St-Jean parle de la nécessité urgente pour Sept-Îles d’investir dans un nouveau terrain de soccer intérieur synthétique.

Le nouveau terrain de jeu permettrait d’accueillir plus de joueurs, mais offrirait aussi une installation sécuritaire et de qualité pour le club, selon sa demande.

« Actuellement, nos options sont limitées, ce qui restreint le nombre de jeunes et d’adultes pouvant pratiquer ce sport tout au long de l’année », écrit-il.

Ce qui le motive, c’est sa passion pour le soccer, sport qui l’a occupé avec ses amis depuis l’âge de 5 ans, et qu’il pratique au Club Nordsoc depuis trois ans.

Et il a aussi pour son dire que, si des jeunes ont mené le mouvement pour un nouveau skatepark, que lui peut le faire pour le soccer.

« La Ville va peut-être y penser dans les futurs projets », espère-t-il. « Je paye pour mes loisirs. Je trouve ça plate d’avoir juste deux heures de soccer par semaine au prix que ça nous coûte, et avec plus d’heures, c’est meilleur pour l’esprit d’équipe », dit-il.

Francis St-Jean mentionne qu’il faut commencer quelque part, au sujet de l’action posée par sa pétition. « C’est un effet de mouvement. »

Lors de la Coupe Glacée, festival de soccer organisé par le Club Nordsoc le 14 mars, le jeune septilien a fait le tour des estrades avec sa pétition.

« On est jeune, on a un impact et c’est nous qui allons en profiter », lance-t-il fièrement et assumé.

Il souligne que le soccer gagne de plus en plus en popularité.

Une initiative saluée

Yan Rivard, président du Club Nordsoc, est content de voir l’implication du jeune Francis St-Jean. Il a signé d’emblée la pétition et sa version électronique est disponible via un lien sur la page Facebook de l’organisation.

« Il faut de la relève et c’est une autre vision venant d’un jeune », souligne-t-il.

Quelques membres de l’organisation du Nordsoc tâtent aussi le terrain pour la possibilité d’avoir une infrastructure intérieure. D’autres organisations pourraient profiter du projet. Yan Rivard avance le spikeball, le baseball et l’ultimate frisbee.

Le président voit cette pétition comme une nouvelle voix dans les démarches pour une plus grande offre sportive.

Longtemps impliqué au niveau du soccer senior, Guillaume Gauvin soutient que ça fait du bien de voir cet engouement venant d’un jeune et non seulement d’adultes.

En date de lundi matin, plus de 215 personnes avaient signé la version électronique de la pétition. Une version papier devrait être déposée, si ce n’est déjà fait, à l’épicerie Chez Arthur.

Francis St-Jean aimerait obtenir 500 noms.