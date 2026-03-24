Le chef Xavier Deschênes signera le menu de la Tablée de L’Envol à Sept-Îles

L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles a dévoilé que le chef en vedette de la première édition de son nouveau souper-bénéfice La Tablée de l’Envol sera Xavier Deschênes.

Vendredi dernier, l’organisme L’Envol – Maison de la famille annonçait son nouveau partenariat avec la Société ferroviaire et portuaire de la Pointe-Noire, en plus de dévoiler un tout nouveau concept pour son souper-bénéfice.

La Tablée de l’Envol, présentée par la SFP Pointe-Noire, aura lieu le 9 mai prochain à la Réserve navale de Sept-Îles (NCSM Jolliet). Le repas de sept services sera élaboré par le chef Xavier Deschênes, du Groupe Nordique. Il proposera un menu raffiné spécialement conçu pour l’événement.

Xavier Deschênes est originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il a étudié à l’École Hôtelière de la Capitale, puis en France, dans un restaurant étoilé Michelin. À son retour au Québec, il a rencontré le chef Jean-Luc Boulay, qui lui a transmis savoir et valeurs qui lui ont permis de devenir chef exécutif au Saint-Amour, un restaurant gastronomique du Vieux-Québec.

« Aujourd’hui, je poursuis mon parcours à Sept-Îles avec le Groupe Nordique, avec la volonté d’apporter une culture culinaire sur la Côte-Nord en mettant en valeur les produits disponibles ici et en développant une cuisine ancrée dans le territoire », dit Xavier Deschênes.

Romane Tremblay, participante de la première édition du MasterChef Junior, agira en tant qu’ambassadrice du souper-bénéfice.

L’événement accueillera un maximum de 120 personnes. Les billets sont en vente dès maintenant, via la billetterie de la Salle de spectacles Jean-Marc-Dion.

L’organisme qui soutient les familles des Sept-Îles organise deux activités de bénéfices annuels afin de pouvoir assurer ses services. Le Tournoi de golf aura lieu cet été.