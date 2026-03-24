Le Bella Desgagnés lance sa saison maritime 2026-2027

Olivier Ménard-Logier 4:25 PM - 24 mars 2026
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Le Bella Desgagnés à Anticosti. Photo archives, Emelie Bernier

La saison maritime 2026-2027 est lancée sur la Côte-Nord avec le retour en service du navire Bella Desgagnés, dont le premier départ est prévu le 6 avril prochain.

Opéré par Relais Nordik Inc., le bateau dessert l’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord, tant pour le transport de marchandises que de passagers.

En prévision de cette reprise, les terminaux de Rimouski et de Sept-Îles seront prêts à recevoir les marchandises générales dès le 31 mars. Les denrées périssables pourront être expédiées à compter du premier départ du navire, le 6 avril. Les agences du réseau ouvriront également leurs portes à la même date.

Ce service maritime demeure un lien essentiel pour plusieurs communautés isolées, en facilitant l’approvisionnement et les déplacements sur le territoire.

Olivier Ménard-Logier

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