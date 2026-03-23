Une 73e édition relevée pour le Alouette Côte-Nord Invitation

Du curling relevé et du plaisir ont animé le Club de curling de Sept-Îles pour la 73e édition du Alouette Côte-Nord Invitation.

« Une 73e édition plus que réussie avec 17 équipes de l’extérieur qui ont apporté du beau curling de calibre très élevé », a fait savoir Joannie Riverin, responsable des communications de l’événement tenu du 19 au 22 mars.

Sur les 32 équipes inscrites dans le volet compétition, la formation de Joël Collin et ses acolytes port-cartois Pascal Emond et Simon D’Astous ainsi que le Septilien Alexandre Jauron a connu un parcours parfait avec cinq victoires, mettant ainsi la main sur le trophée de la classe A.

Seize équipes étaient aussi de la partie dans le volet participation. C’est le quatuor formé de Marc Dallaire, Leonard Landry, Réjean Lebel et Michel Boudreault qui a été couronné dans le A.

Au total, ce sont 48 formations participantes, pour 192 joueuses et joueurs, un nombre qui ne s’était pas vu depuis longtemps, a indiqué l’organisation.

Parmi eux, une mention spéciale au doyen du Club de curling de Sept-Îles, Jean-Pierre Lanteigne, 87 ans. Il s’est rendu en finale de la classe A du volet participation avec ses partenaires Michel Gagnon, David Bernier et François Tremblay. M. Lanteigne a eu droit à une haie d’honneur de la part de joueurs après sa victoire en demi-finale samedi.

Au-delà de l’action sur les glaces, le 73e Alouette Côte-Nord Invitation a été marqué par une « ambiance très festive, des soirées mouvementées avec des spectacles qui ont fait danser nos curleurs qui étaient tous en couleur avec leur déguisement des années 80 », a mentionné Mme Riverin.

La réussite de ce tournoi, le plus vieux au niveau sportif à Sept-Îles, est le fruit du travail depuis plusieurs mois « pour s’assurer d’accueillir nos curleurs dans une ambiance chaleureuse comme les Nord-Côtiers savent le faire. Mention spéciale à Jean Marchand de leader ce comité et de nous faire voir toujours plus grand », a conclu Joannie Riverin.