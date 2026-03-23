Le Husky de Sept-Îles et le Balbuzard de Havre-Saint-Pierre se couvrent d’or en volleyball

Par Sylvain Turcotte 10:16 AM - 23 mars 2026
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L'équipe cadette du Balbuzard de l'école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre, championne régionale. Photo Sylvain Turcotte

Sur les 45 équipes participantes au Championnat régional de volleyball du RSEQ Côte-Nord du week-end dernier à Sept-Îles, sept se sont donné le privilège de poursuivre leur saison au niveau scolaire.

Le Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre a été sacré champion régional dans les trois catégories féminines, soit chez les benjamines, les cadettes et les juvéniles.

Les trois formations cayennes représenteront donc la Côte-Nord au Championnat provincial D3 les 11 et 12 avril.

Du côté masculin, les grands honneurs du Championnat régional appartiennent à des formations du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, soit aux benjamins de Frédéric Clements, aux cadets de Julie Monger et aux juvéniles de Benoit Gaudreau.

Le Championnat provincial juvénile masculin aura d’ailleurs lieu aux gymnases des écoles Manikanetish et Manikoutai. L’école Olamen de La Romaine y prendra également part. 

Médaillé d’or du Championnat régional, le Husky juvénile de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai des entraîneurs Benoit Gaudreau et Frédéric Monger prendra part au Championnat provincial à domicile les 111 et 12 avril. Photo Sylvain Turcotte

Sylvain Turcotte

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