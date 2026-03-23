Le Husky de Sept-Îles et le Balbuzard de Havre-Saint-Pierre se couvrent d’or en volleyball

Sur les 45 équipes participantes au Championnat régional de volleyball du RSEQ Côte-Nord du week-end dernier à Sept-Îles, sept se sont donné le privilège de poursuivre leur saison au niveau scolaire.

Le Balbuzard de l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre a été sacré champion régional dans les trois catégories féminines, soit chez les benjamines, les cadettes et les juvéniles.

Les trois formations cayennes représenteront donc la Côte-Nord au Championnat provincial D3 les 11 et 12 avril.

Du côté masculin, les grands honneurs du Championnat régional appartiennent à des formations du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, soit aux benjamins de Frédéric Clements, aux cadets de Julie Monger et aux juvéniles de Benoit Gaudreau.

Le Championnat provincial juvénile masculin aura d’ailleurs lieu aux gymnases des écoles Manikanetish et Manikoutai. L’école Olamen de La Romaine y prendra également part.