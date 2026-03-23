Incident sur le chantier de l’aréna de Sept-Îles

Un chariot élévateur a basculé, lundi matin, sur le chantier de l’aréna de Sept-Îles. Personne n’a été blessé.

L’incident s’est produit tôt, lundi matin, sur le chantier de l’aréna de Sept-Îles.

« Lors de la manutention d’une charge destinée à être déposée sur le toit, l’opérateur du chariot élévateur a accroché le parapet, ce qui a temporairement placé l’équipement dans une position de déséquilibre », a expliqué Amélie Robillard, conseillère en communication à la Ville de Sept-Îles. « Une fois la charge déposée, l’équipement de levage a repris sa position normale. »

Personne n’a été blessé durant l’événement. Le parapet a subi un dommage mineur et a été réparé.

L’incident n’aura pas d’impact sur le chantier, confirme la Ville.

De son côté, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) indique ne pas avoir reçu de signalement. Elle précise toutefois qu’un inspecteur est attitré au chantier de l’aréna et que « des interventions régulières y sont effectuées ».

« Des vérifications seront faites sous peu auprès du maître d’œuvre pour s’assurer de la sécurité des travailleurs sur ce chantier », a mentionné Isabelle Raymond, responsable des communications à la CNESST.