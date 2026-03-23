Hôpital de Sept-Îles : « je n’ai jamais lâché le morceau » — Kateri Champagne Jourdain

Par Emy-Jane Déry 10:31 AM - 23 mars 2026
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La députée de Duplessis, ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, dans ses bureaux de Sept-Îles, le 23 mars 2026. Photo Emy-Jane Déry

Pour faire de grands projets dans une région, il faut avant tout être capable d’y soigner les citoyens convenablement, affirme la ministre de la Famille et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, pour expliquer les 308,4 M$ annoncés au budget pour le projet de l’Hôpital de Sept-Îles. 

La liste des hôpitaux ayant besoin d’investissements est longue au Québec et celui de Sept-Îles a obtenu le feu vert du gouvernement dans le budget annoncé la semaine dernière. 

« Si on entrevoit un développement énergétique ou d’autres grands projets ici, il faut s’assurer qu’on ait des installations qui permettent, et d’abord et avant tout, de soigner nos citoyens convenablement, mais d’être capable de prendre une certaine capacité supplémentaire », a affirmé Mme Champagne Jourdain, rencontrée par Le Nord-Côtier dans son bureau de l’avenue Arnaud, lundi matin.

L’Hôpital de Sept-Îles est un hôpital régional, qui répond aux besoins « d’un territoire immense »,  qui reçoit des gens d’ailleurs. C’est aussi un projet nécessaire pour être en mesure de garder la main-d’œuvre du milieu de la santé, a-t-elle fait valoir, ajoutant que comme députée, elle n’avait « jamais lâché le morceau », pour mener à terme sa priorité numéro 1.

La mobilisation citoyenne a également envoyé le message que le projet faisait l’unanimité dans la région, ce qui a certainement contribué au résultat, croit-elle. 

Sur les 308,4 M$, dès 2026-2027, ce sont 24,8 M$ qui seront déboursés pour amorcer le travail. 

« Le but, c’est que ça commence en 2026 », assure la ministre, consciente que ce projet a vu passer maints gouvernements et maintes promesses à travers le temps. 

Une annonce viendra prochainement donner des détails quant à l’échéancier et les prochaines étapes dans le dossier. 

Forêt 

En réponse aux tarifs sur le bois d’œuvre canadien, le budget provincial prévoit 104,5 M$ sur 5 ans pour abolir la redevance annuelle et améliorer la compétitivité du secteur forestier par une réduction du coût de la fibre. 

Cette mesure était souhaitée, notamment à Port-Cartier où les industriels forestiers traversent une période creuse. 

« On va pouvoir réduire le coût de la fibre et devenir plus compétitif que l’Ontario. Ça va venir aider nos entreprises à se démarquer », a expliqué Mme Champagne Jourdain. 

Aide aux Premières Nations

Le gouvernement du Québec débloque une enveloppe de quelque 500 millions pour offrir des garanties de prêt aux communautés autochtones. La mesure a déjà été saluée par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. 

L’argent vise à propulser la participation financière des Premières Nations à des projets économiques. La communauté de Uashat mak Mani-utenam a eu une influence positive dans la mise en place de cette mesure, a affirmé Kateri Champagne Jourdain. 

Emy-Jane Déry

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