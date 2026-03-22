Un road trip de 6 mois en Afrique australe porté à l’écran sur la Côte-Nord

La famille Guilmain-Brunelle revient sur grand écran avec un nouveau film immersif tourné en Afrique du Sud, présenté dès le 31 mars dans plusieurs salles de la Côte-Nord. Une invitation à parcourir paysages grandioses et cultures vibrantes, sans quitter son siège.

Les amateurs de voyages et de grands espaces auront rendez-vous avec une nouvelle production des Aventuriers Voyageurs mettant en vedette la famille Guilmain-Brunelle, qui dévoile la suite de son périple en Afrique australe.

Ce cinquième film de voyage, intitulé Sur les routes de l’Afrique du Sud, deuxième partie, sera présenté dans près de 55 cinémas au Québec, dont ceux de Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

Réalisé à la suite d’un séjour de plus de six mois sur les routes de l’Afrique australe, le film propose une immersion au cœur de la grande région du Cap, en Afrique du Sud. « Entre la chaîne du Cederberg et la Wild Coast, laissez-vous surprendre par les merveilles de ce pays qui ne cesse d’étonner les voyageurs », promet la production.

Des paysages emblématiques défilent à l’écran, allant « des peintures millénaires aux pittoresques vignobles, de la montagne de la Table au désert du Karoo, des falaises du Cap de Bonne-Espérance aux lagons de la Route des Jardins, des baleines aux éléphants ».

Une passion du voyage bien ancrée

Sylvain Guilmain et Annie Brunelle, accompagnés de leurs filles Floriane et Félicia, incarnent une philosophie de vie tournée vers la découverte. Refusant de mettre les voyages sur pause avec l’arrivée des enfants, ils ont multiplié les projets aux quatre coins du globe.

Qu’il s’agisse de séjours d’un mois à Cuba, au Mexique ou en Jamaïque, ou encore d’expéditions plus ambitieuses comme « six mois/six pays » en Birmanie, au Laos, à Bali, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Polynésie française, la famille a su faire du voyage un mode de vie.

Originaire de Verchères, la famille Guilmain-Brunelle a déjà signé plusieurs productions diffusées par Les Aventuriers Voyageurs, dont Polynésie française de Tahiti à Bora Bora, Étonnante Jamaïque ; une île, une famille, ainsi que les deux premiers volets consacrés à l’Afrique australe.

Leur plus récent film promet ainsi de « boucler la boucle de cette inoubliable aventure de six mois », en offrant aux spectateurs une perspective intime et familiale sur des territoires parmi les plus spectaculaires du globe.

La tournée nord-côtière débute le 31 mars, notamment aux cinémas de Baie-Comeau et de Sept-Îles, ainsi qu’à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre. Une occasion pour le public régional de s’évader, le temps d’une projection, au cœur de paysages aussi fascinants que dépaysants.