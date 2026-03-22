Sept-Îles retire le service de transport pour le camp de jour

La Ville de Sept-Îles a pris la décision de ne pas offrir le service de transport pour le camp de jour, cet été.

Depuis quelques années, l’ensemble des activités des camps de jour ont été centralisées à l’école Jean-du-Nord, à Sept-Îles.

Du transport était offert aux jeunes pour certains secteurs en périphérie. Une somme supplémentaire devait être déboursée. Par contre, ce service ne sera pas disponible cet été.

La Ville explique que le manque d’achalandage est en cause. Ce service de transport pour les périphéries à l’ouest faisait des arrêts à Gallix, à Clarke City, au Canton-Arnaud, au parc Ferland et à place de l’Anse. Malgré ce nombre d’arrêts, le nombre de jeunes était en diminution.

Selon Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles, en 2024, il y avait entre 11 et 18 jeunes dans l’autobus. L’été suivant, soit en 2025, il est arrivé d’en avoir que six ou sept qui utilisaient le service.

« Ça nous revenait à un coût moyen par jeune de près de 400 $ par semaine pour les amener au camp de jour », explique Mme Gauthier.

Elle indique que la hausse des coûts n’est pas seulement liée à la baisse d’achalandage. Il y a aussi eu une augmentation importante des coûts pour le transport par autobus.

« C’est une dépense d’environ 20 000 $, le service d’autobus », affirme Mme Gauthier. Elle insiste que c’est vraiment la diminution de l’achalandage, qui explique le retrait du service.