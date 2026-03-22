Québec solidaire présente sa candidate dans Duplessis

Par Emy-Jane Déry 3:28 PM - 22 mars 2026
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Jani Bellefleur-Kaltush Photo archives

Une réalisatrice de la communauté de Nutashkuan est la candidate de Québec solidaire dans Duplessis, en vue des prochaines élections. 

« C’est une militante et artiste autochtone engagée, qui porte une vraie vision pour son territoire et sa communauté de la Côte-Nord », a indiqué Manon Massé, présente à Sept-Îles dimanche pour révéler la candidate. « Je suis convaincue que c’est avec des femmes comme Jani qu’on pourra vraiment changer les choses à l’Assemblée nationale et partout au Québec. »

Jani Bellefleur-Kaltush est co-porte-parole de la Commission Nationale Autochtone de Québec solidaire.

« Je me présente pour rester fidèle à qui je suis et pour défendre, avec respect et détermination, les réalités des gens d’ici, la pérennité de nos cultures autochtones et la sauvegarde de notre territoire, qui fait partie intégrante de notre identité ici sur la Basse-Côte-Nord », a dit Mme Bellefleur-Kaltush.

Réalisatrice, scénariste et monteuse de formation, Mme Bellefleur-Kaltush compte à son actif une quinzaine de productions cinématographiques depuis 2009.

 Comme réalisatrice, elle a notamment participé à la série documentaire « Face au diable de la Côte-Nord », visant à rendre justice aux victimes du prêtre Alexis Joveneau

Elle est également la première récipiendaire de la Bourse Kuessipan, qui lui a permis de réaliser son premier long métrage : La grand’ route. La fiction parle de la rencontre entre une Autochtone de Nutashkuan et un Allochtone de Montréal, lors de la prolongation de la route 138 en 1996.

Emy-Jane Déry

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