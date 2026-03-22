Le fédéral veut éliminer l’équivalent de 12 000 postes à temps plein

Les ministères et organismes fédéraux prévoient de supprimer l’équivalent de plus de 12 000 postes à temps plein au cours des trois prochaines années dans le cadre de la révision des dépenses menée par le gouvernement Carney.

Ils ont publié la semaine dernière leurs plans pour 2026-2027, dans lesquels ils exposent leurs intentions de réduire les dépenses de plusieurs milliards de dollars.

Plusieurs postes à temps partiel peuvent correspondre à un poste équivalent à temps plein.

Rola Salem, porte-parole du secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, a déclaré que les ministères avaient été invités à préciser dans leurs rapports les économies pour chaque exercice financier jusqu’en 2028-2029. Cela comprenait une description de la manière dont ces économies seraient réalisées, le nombre de suppressions de postes équivalents à temps plein et toute mesure qui n’avait pas été incluse dans le dernier budget.

Parmi les suppressions d’emplois prévues, on compte 1793 postes au ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, 900 emplois à Statistique Canada et 942 au ministère de la Santé.

Alors que ces plans étaient censés clarifier l’impact de l’examen des dépenses sur les programmes, certains ministères n’ont présenté que de vagues engagements visant à «rationaliser» les services ou à «moderniser» les activités. D’autres ont indiqué qu’ils cherchaient encore où réaliser des économies.

Parmi les mesures précises, on note l’engagement de l’Agence spatiale canadienne à mettre fin aux travaux sur la mission de l’astromobile lunaire LEAP.

L’Agence du revenu du Canada prévoit de fermer les unités opérationnelles qui ne sont plus liées aux priorités du gouvernement, comme celles chargées de la taxe sur les services numériques et de la tarification du carbone pour les consommateurs.

Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique réduira le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone,tandis que le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire annonce qu’il met fin à certains programmes ne relevant pas de son mandat principal, comme le programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) – Laboratoire vivants.

Le plan du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes prévoit que l’armée retirera de la circulation certains navires qui approchent de la fin de leur durée de vie, dont les coûts de maintenance augmentent ou qui ne répondent plus aux exigences opérationnelles. Il indique également que le ministère vendra ou louera les biens immobiliers «sous-utilisés, obsolètes ou excédentaires».

Bibliothèque et Archives Canada indique qu’il réduit progressivement, sur une période de trois ans, ses fonctions en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée, ainsi que l’examen proactif des documents historiques. Il met également fin au financement du Programme des communautés du patrimoine documentaire.

Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement compte mettre fin aux activités de l’Office des normes générales du Canada et réduire le financement de Laboratoires Canada.

Plusieurs ministères, dont celui des Services partagés, celui de la Justice, celui des Services publics de l’Approvisionnement et celui de la Sécurité publique, ont présenté des plans visant à utiliser l’intelligence artificielle pour accroître l’efficacité ou améliorer la prestation des services.

David McLaughlin, ancien président et directeur général de l’Institut sur la gouvernance, estime que ces plans donnent une vue d’ensemble des répercussions de l’examen des dépenses, mais qu’il manque encore certains détails essentiels.

Il dit que certaines modalités doivent provenir d’un document distinct du ministère des Finances ou du Conseil du Trésor. Les partis de l’opposition pourraient aussi tenter d’obtenir des précisions.

«On ne peut pas dire à ce stade-ci quel sera l’impact réel sur le plan des services sur le terrain pour certaines personnes, certains groupes démographiques ou dans certaines régions, a déclaré M. McLaughlin. Cela devra se préciser lors des audiences détaillées du comité.»

Le porte-parole du Conseil du Trésor, Moe Kamal, a indiqué samedi par courriel que, comme prévu dans le budget 2025, les réductions des effectifs fédéraux seront gérées autant que possible par attrition et par départs volontaires.

«Grâce à cette initiative, environ 68 000 fonctionnaires ont reçu un avis les informant qu’ils pourraient être admissibles à une retraite anticipée avec une pension immédiate calculée en fonction de leurs années de service, sans pénalité pour départ anticipé, sous réserve des critères établis par le Conseil du Trésor», a précisé M. Kamal, ajoutant que le gouvernement tiendra les employés informés de ses projets à mesure que l’information sera disponible.

Lors de sa comparution devant le comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires ce mois-ci, le secrétaire du Conseil du Trésor, Bill Matthews, a déclaré que les ministères et les organismes avaient reçu pour instruction de cibler les programmes et les activités qui affichaient des résultats insuffisants, qui faisaient double emploi avec d’autres programmes ou qui n’étaient pas alignés sur les priorités du gouvernement.

Michael Wernick, ancien greffier du Conseil privé, dit que les plans ministériels «préparaient le terrain» pour l’examen parlementaire.

Il ajoute que les députés tenteraient d’«obtenir davantage de détails» lors des prochaines réunions du comité permanent.

«L’enjeu sera pour les partis d’opposition à essayer de découvrir les détails de ce qui est supprimé, ou dans certains cas renforcé, à la recherche de pépites qu’ils pourraient exploiter et critiquer», souligne M. Wernick.

Les syndicats fédéraux ont tiré la sonnette d’alarme face aux suppressions d’emplois prévues. La présidente de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Sharon DeSousa, a déclaré que ces coupes ne visaient pas l’efficacité, mais constituaient une «attaque contre la fonction publique elle-même».

«En supprimant des milliers d’emplois, le gouvernement affaiblit les programmes mêmes sur lesquels comptent les Canadiens», a-t-elle dit.