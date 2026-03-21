Une série d’aventure tournée au nord de Pessamit mettra des adolescents au défi

Le territoire situé au nord de Pessamit s’apprête à servir de décor à une nouvelle série télévisuelle d’aventure réunissant des adolescents autochtones et allochtones.

Le projet, actuellement en développement, mettra en lumière la Côte-Nord à travers une expérience immersive en pleine nature.

Le tournage doit se dérouler cet été, à environ une heure et demie de la communauté innue. Pendant une dizaine de jours, des jeunes de 14 à 17 ans provenant du Québec et de l’Ontario devront relever des défis en équipe dans un environnement naturel.

Particularité du concept, aucun participant ne sera éliminé au fil de l’aventure. Tous resteront jusqu’à la fin, où un gagnant sera néanmoins désigné.

« On souhaite trouver des adolescents qui ont envie de découvrir l’autre, de se dépasser et de travailler en équipe », explique Marylou Sauvageau, de l’équipe de l’émission Feu Sacré. Aucun prérequis n’est exigé pour participer.

La sélection des candidats est en cours, sans confirmation pour l’instant de la présence de jeunes de la Côte-Nord.

Produite par Andicha média, une entreprise affiliée à Trio Orange, la série n’a pas encore de diffuseur officiel. Plusieurs détails, notamment les raisons du choix du secteur de Pessamit, devraient être dévoilés au moment de l’annonce officielle.