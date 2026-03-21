Le Drakkar termine dans la cave du classement

Le Drakkar a bien essayé, mais n’a pas réussi à quitter la cave du classement général, samedi après-midi, quand il s’est incliné 4-3, en prolongation devant l’Océanic de Rimouski et 2721 spectateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Après un gain de 4-2, la veille, lors du premier match d’un programme double, les vikings du navire avait besoin d’une victoire à la régulière pour doubler leurs rivaux du Bas-St-Laurent et espérer ravir le 17e rang au cumulatif.

Les deux équipes se sont livré un dernier duel intense et physique, qui a finalement tourné à la faveur des Rimouskois. Ces derniers ont, du même coup, mis un terme à une vilaine séquence de 25 défaites consécutives.

Bénéficiant d’un jeu de puissance en période de surtemps, les joueurs de Joël Perrault ont tranché le débat quand Mathis Dubé a inscrit le but décisif alors qu’il ne restait que 59 secondes à écouler à la quatrième période.

Les punitions

Impliqués dans leur dernière mission de la campagne, les joueurs des deux formations ont joué avec beaucoup d’intensité et de fougue, qui ont mené à de nombreuses punitions durant la rencontre.

L’Océanic a bouclé le match avec deux buts marqués en huit jeux de puissance contre un filet réussi en six tentatives pour la troupe de l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Le Baie-Comois d’origine Zach Arsenault, 1er choix de son club en 2025, a fait plaisir à plusieurs membres de sa famille avec une paire de buts (ses 8e et 9e de la saison), dont le troisième des siens en troisième période.

Tirant de l’arrière 3-2, les membres de l’équipage n’ont toutefois pas baissé les bras pour autant. Le capitaine Shawn Pearson a créé l’égalité à trois partout avec son tout dernier but en carrière dans la LHJMQ.

Malheureusement pour lui, le vétéran de 20 ans s’est fait prendre en prolongation et a été chassé pour obstruction après avoir été en contact avec le gardien de but Vincent Gladu. Les visiteurs en ont profité.

Les 20 ans

Outre le résultat final, la partie de samedi revêtait une importance particulière pour les trois joueurs de 20 ans, Shawn Pearson, Kyle Powers et Adam Cavalin, qui ont été honorés de belle façon avant la rencontre.

Le pilote du navire a d’ailleurs profité de son point de presse pour leur rendre hommage à son tour. « On fera le bilan plus tard, mais je lève mon chapeau à ces trois vétérans. La saison n’a pas été évidente et il aurait été facile pour eux de refuser de venir nous aider. Ils ont payé le prix. Ils ont fait fi de tous les préjugés ont vraiment apprécié leur passage à Baie-Comeau. »

Le capitaine Shawn Pearson a tenu à saluer les partisans de l’équipe pour laquelle il a évolué pendant plus de deux ans. « Nous tenons à remercier les fans. La saison n’a pas été facile, mais ils ont été derrière nous et on le sentait à chaque match. Continuez de supporter l’équipe, le meilleur reste à venir », a résumé le patineur, qui se rapportera à l’Université de Moncton l’an prochain.

En vitesse

À la suite de ce cinquième revers en surtemps de la saison, le Drakkar boucle le calendrier 2025-2026 avec un bilan officiel de 15-42-5-2 pour un total de 37 points.

Avec une cueillette positive de cinq points sur une possibilité de six au cours des trois derniers matchs, le navire a évité d’égaler la plus faible récolte de son histoire (33 points) réalisée au cours de la campagne 2015-2016.

Les dirigeants profiteront des futurs jours pour dresser le bilan complet de cette saison difficile et tiendront également leur traditionnel 5à 7, mardi prochain, avec tous les membres officiels de l’équipage.