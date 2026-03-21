Des installations repensées pour le Centre d’action bénévole de Minganie

Le Centre d’action bénévole de Minganie (CAB) s’apprête à franchir une étape majeure de son développement avec son projet d’agrandissement de 2,5 millions de dollars, qui permettra de moderniser et d’adapter ses installations, devenues trop petites pour répondre à la demande croissante.

Annoncé en grande pompe lors de la soirée célébrant le 30e anniversaire du CAB de la Minganie, en février, ce projet majeur arrive à point pour l’organisme.

Selon Tressy St -Pierre, directrice générale du CAB de Minganie, les locaux actuels ne suffisent plus. La clientèle augmente, les services débordent.

« On ne peut plus accueillir de bénéficiaires à la popote roulante », confie-t-elle. « Il y a trop de gens au centre de jour, ce n’est plus fonctionnel. »

Le constat est clair : l’organisme doit s’agrandir pour continuer à remplir sa mission.

Des installations repensées

Le projet prévoit des améliorations structurantes qui transformeront le quotidien de l’équipe et des usagers.

« Une fois que les rénovations vont être faites, on va avoir une cuisine commerciale, qui va nous permettre de répondre plus adéquatement aux besoins de la popote roulante, le comptoir alimentaire sera joint à notre bâtiment au lieu de louer un autre bâtiment à côté et on va avoir un centre de jour adapté aux personnes à mobilité réduite », affirme Tressy St -Pierre. « Je n’aurai plus d’employés dans le garde-manger », ajoute-t-elle avec humour.

La centralisation des services sous un même toit et l’ajout d’espaces adaptés permettront ainsi d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité.

La campagne de financement a déjà permis d’amasser plus de 2 millions de dollars sur l’objectif de 2,5 millions.