Un film en production mettant en vedette la pointe de Moisie

Inspirée par le paysage de la pointe de Moisie, l’artiste Johanne Roussy travaille depuis 2022 sur un film, Les Utopies Nordiques.

Le projet de film de l’artiste Johanne Roussy a reçu un financement de 125 000 $ pour sa réalisation de différentes instances gouvernementales et municipales.

« C’est vraiment un projet fou », dit l’artiste qui travaille actuellement au montage du film.

Le film met en vedette des membres de la communauté innus comme Joséphine Bacon, Évelyne Saint-Ange et Anne-Marie André.

« Elles sont le cœur de quelque chose. Nous [les artistes], on est sur la pointe de Moisie et on met en lumière toutes sortes de choses qui sont devenues «laide» sur le territoire où elles sont nées, les deux sœurs Anne-Marie et Évelyne », explique Johanne Roussy.

Un extrait du film, Les Utopies Nordiques, au centre l’autrice Joséphine Bacon. Photo Johanne Roussy

Elle décrit son film à la fois comme décolonial et poétique. Elle a invité des amis artistes à créer des mises en scène et des spectacles, qui se retrouveront dans l’œuvre cinématographique.

« ll y a les carcasses de voitures qui sont mises en lumière par Lucie Bazot, l’éclairagiste qui travaille pour Robert Lepage, entre autres, qui travaillent dans le monde de la danse », dit Mme Roussy.

Il s’agit d’une histoire de beauté et de nettoyage poétique. La date de sortie n’est toujours pas fixée, mais l’artiste espère pouvoir terminer le montage rapidement.

« Je travaille encore dessus avec beaucoup de pression, de dépression et de bonheur », dit Mme Roussy. « Je sais que c’est complexe, mais qu’est-ce que vous voulez ? L’art c’est un tissage avec plusieurs fils. »